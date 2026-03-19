Bugün borsa saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 9 Mart 2026 Arefe Günü Borsa İstanbul çalışma saatleri

2026 Ramazan Bayramı arefesinde Borsa İstanbul işlem takvimi yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Arefe günü borsa açık mı sorusunun yanıtı, 19 Mart 2026 Perşembe günü için özel düzenlemeler içeriyor. Resmî tatil mevzuatı gereğince piyasa takviminde yapılan geçici değişiklikler, Borsa İstanbul (BİST)'in işlem saatlerini etkiliyor. Peki, Bugün borsa saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Detaylar...

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

Buna göre arefe günü Borsa İstanbul açık olacak, ancak yalnızca kısa ve sınırlı bir işlem saati uygulanacak. Yani tam gün işlem yapılmayacak, yatırımcılar arefe sabahı piyasada pozisyon alabilecek veya mevcut pozisyonlarını kapatabilecek, fakat öğleden sonra piyasalar tatil için kapalı olacak.

Bu düzenleme, nakit ihtiyacı olanlar ya da yeni pozisyon açmak isteyenler açısından kritik önem taşıyor. Dolayısıyla arefe günü borsa açık mı sorusuna net cevap: Evet — kısa süreliğine açık, fakat tam gün değil şeklinde verilmelidir.

BUGÜN BORSA SAAT KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

2026 yılı Ramazan Bayramı arefesi dolayısıyla 19 Mart Perşembe günü Borsa İstanbul işlem saatlerinde yarım gün uygulaması yapılacak. Normalde pay piyasası işlemleri sabah saatlerinde başlarken, bugün borsa saat kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı, işlem saatlerinin yarıda kesildiğini gösteriyor.

Borsa İstanbul 19 Mart 2026 İşlem Saatleri

Pay Piyasası Normal Başlangıç: Sabah her zamanki saatte açılır.

Seans Bitimi: 12.40'ta sona erer.

Kapanış Seansı & Emir Toplama Süreci:

→ Saat 13.00'e kadar tamamlanır.

Bu nedenle, borsa bugün saat kaçta kapanıyor diye sorulduğunda cevap, 12.40 itibarıyla işlem saati bitiyor, ardından emir toplama ve kapanış süreci tamamlanarak 13.00 itibarıyla piyasa tamamen tatil moduna giriyor olacaktır.

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı süresince Borsa İstanbul'un açık mı kapalı mı olduğunu merak edenler için resmi tatil takvimine göre şöyle bir görünüm oluşuyor:

2026 Ramazan Bayramı Piyasa Takvimi

19 Mart Perşembe:

→ Arefe günü — Yarım gün işlem (sabah + öğleden önce).

20 Mart Cuma:

→ Bayramın 1. günü — Piyasalar kapalı.

21 Mart Cumartesi:

→ Bayramın 2. günü — Kapalı.

22 Mart Pazar:

→ Bayramın 3. günü — Kapalı.

23 Mart Pazartesi:

→ Normal işlem gününe dönüş.

Bu takvime göre bursa bayramda kapalı olacak. 20, 21 ve 22 Mart tarihleri arasında Borsa İstanbul'da işlem gerçekleşmeyecek. 19 Mart'ın öğleden sonrası, 20-22 Mart arası tüm günler tatil olduğu için piyasalar tamamen duracak.