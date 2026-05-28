BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI 2026: Buğday alım fiyatları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Hububat arpa ve buğday alımı fiyatları ne kadar?

2026 yılı buğday alım fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değildir. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yürütülen değerlendirme süreci devam etmektedir. Her yıl olduğu gibi hububat alım fiyatlarının hasat dönemine yakın bir tarihte, piyasa koşulları ve üretim maliyetleri dikkate alınarak kamuoyuna duyurulması beklenmektedir. Peki, buğday alım fiyatları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Hububat arpa ve buğday alımı fiyatları ne kadar? Detaylar...

BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllar incelendiğinde buğday alım fiyatlarının genellikle Haziran ayı içerisinde açıklandığı görülmektedir. 2026 sezonu için de benzer bir takvim beklenmektedir.

TMO, her yıl hasat öncesi veya hasat başlangıcına yakın dönemde alım fiyatlarını açıklayarak piyasadaki belirsizliği azaltmayı hedefler. Bu açıklama ile birlikte hem üreticinin gelir beklentisi hem de iç piyasa dengesi şekillenmektedir.

Özellikle erken hasat bölgelerinde üreticiler, fiyatların bir an önce duyurulmasını talep etmektedir.

HUBUBAT ARPA VE BUĞDAY ALIMI FİYATLARI NE KADAR?

2025 yılı için açıklanan TMO alım fiyatları referans alındığında:

2026 sezonu için ise beklentiler, artan üretim maliyetleri nedeniyle bu rakamların üzerinde bir güncelleme yapılması yönündedir. Ancak nihai rakamlar, TMO tarafından yapılacak resmi açıklama ile netleşecektir.

GEÇTİĞİMİZ YIL BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI 2025 NE KADAR OLDU?

2025 sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan hububat alım fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Makarnalık buğday: 13.500 TL/ton

Ekmeklik buğday: 13.500 TL/ton

Arpa: 11.000 TL/ton

Bu fiyatlandırma, küresel piyasa koşulları, iç üretim dengesi ve girdi maliyetleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Aynı zamanda devlet destekleri ve fark ödemeleri de üreticinin nihai gelirini etkileyen önemli unsurlar arasında yer almıştır.

BUĞDAY ALIM FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Buğday alım fiyatlarının belirlenmesi oldukça kapsamlı bir ekonomik analiz sürecine dayanır. Bu süreçte birçok değişken birlikte değerlendirilir.

Öncelikle üretim maliyetleri (mazot, gübre, tohum, ilaç ve işçilik) temel referans noktasıdır. Bunun yanında iç piyasadaki arz-talep dengesi ve rekolte tahminleri de fiyat oluşumunda belirleyicidir.

Ayrıca uluslararası piyasalardaki buğday fiyatları, özellikle Chicago Ticaret Borsası (CBOT) verileri de dikkate alınır. Kalite kriterleri de fiyatı doğrudan etkiler:

Protein oranı

Hektolitre ağırlığı

Dane kırıklığı

Süne ve kalite kayıpları

Son aşamada ise Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kapsamında verilen destekler nihai üretici gelirini tamamlayıcı unsur olarak devreye girer.