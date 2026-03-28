Bu hafta sonu neden maç yok? Süper Lig maçları ne zaman?

Süper Lig heyecanı, bu hafta futbolseverleri beklenmedik bir sessizliğe sürüklüyor. 28 Mart 2026 Cumartesi günü sahalarda maç olmayacak ve taraftarlar “Bu hafta neden maç yok?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

Futbolseverler, Süper Lig’de takımlarının heyecan dolu karşılaşmalarını kaçırmamak için sabırsızlanıyor. Ancak 28 Mart 2026 Cumartesi günü Süper Lig’de herhangi bir lig maçı oynanmayacak. Peki, bu hafta sonu neden maç yok? Süper Lig maçları ne zaman? Detaylar...

BU HAFTA NEDEN MAÇ YOK?

Cevap, milli takımda yatıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası’na katılma yolunda kritik bir döneme girdi. Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde ilk olarak Romanya’yı 1-0 mağlup etti. Sıradaki karşılaşma Kosova ile olacak ve Türkiye bu maçı kazanırsa Dünya Kupası biletini cebine koyacak. Milli ara nedeniyle lig maçlarının 28-29 Mart tarihlerinde oynanmaması, Süper Lig takipçileri için kısa bir bekleme süresi anlamına geliyor.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı son virajına yaklaşırken, takımların her puana büyük önem verdiği bu dönemde milli ara, hem oyuncuların dinlenmesi hem de milli takımın hedeflerine odaklanması açısından kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle hafta sonu maçlarının olmaması, lig heyecanını geçici olarak ertelemiş durumda.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig’de karşılaşmalar yeniden başlayacak. 28. hafta maçları 4 Nisan 2026 tarihinde oynanacak. Bu tarihten itibaren ligde normal hafta sonu maç programı uygulanacak ve futbolseverler takımlarını sahada izleme fırsatı bulacak.

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, hafta sonu maçlarının neden oynanmadığını merak ediyor. 28 Mart Cumartesi ve 29 Mart Pazar günü Süper Lig’de hiçbir lig maçı olmadığı için bu iki dev takımın sahadaki performanslarını takip etmek için bir sonraki hafta beklemek gerekecek. Nisan ayının ilk haftasıyla birlikte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’nin maç programı yeniden şekillenecek ve taraftarlar, kritik mücadeleleri canlı olarak takip edebilecek.

Dilara Yıldız
