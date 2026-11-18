Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

18 Kasım Çarşamba akşamı Türk temsilcileri parkede sahne alıyor. Euroleague'de Beşiktaş, saat 20.00'de Real Madrid'i konuk edecek ve karşılaşma S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray MCT Technic aynı saatte Legia Varşova ile karşılaşacak ve mücadele TRT Spor'dan şifresiz olarak ekrana gelecek. Futbolda ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dört karşılaşma oynanacak. Bu akşam maç var mı, 18 Kasım Çarşamba hangi maçlar oynanacak, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları akşam saatlerinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 18 Kasım Çarşamba bu akşamki maçlar ve yayın bilgileri.

BU AKŞAM MAÇ YOK MU?

18 Kasım Çarşamba akşamı Trendyol Süper Lig'de maç bulunmuyor. Ligde 12. hafta karşılaşmaları 21 ve 22 Kasım'da oynanacak. Ancak bu akşam basketbolda iki Türk takımı Avrupa kupalarında mücadele edecek. Futbolda ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dört maç oynanacak.

18 KASIM ÇARŞAMBA BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Bu akşam oynanacak maçlar şöyle:

20.00 Beşiktaş - Real Madrid (Euroleague)

20.00 Galatasaray MCT Technic - Legia Varşova (FIBA Şampiyonlar Ligi)

20.45 Hacken - Manchester City (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

20.45 Real Madrid - Inter (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

23.00 Chelsea - PSG (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

23.00 Juventus - Leuven (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

BEŞİKTAŞ - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de Beşiktaş, Real Madrid'i İstanbul'daki BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Maç şifresiz değil. S Sport, Turkcell TV+'ta 77. kanaldan ve Disney Plus üzerinden izlenebiliyor. S Sport Plus ise internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden abonelikle takip edilebiliyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC - LEGİA VARŞOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray MCT Technic, Polonya ekibi Legia Varşova'yı İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak. TRT Spor; Digiturk'te 56., D-Smart'ta 86., Kablo TV'de 133., Tivibu'da 85. ve Turkcell TV+'ta 70. kanaldan izlenebiliyor. Maç ayrıca tabii platformu üzerinden internetten ücretsiz olarak takip edilebilecek.

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam dört karşılaşma oynanacak. İsveç ekibi Hacken, İngiliz temsilcisi Manchester City'yi saat 20.45'te konuk edecek. Aynı saatte İspanyol devi Real Madrid, İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak.

Gecenin ikinci bölümünde saat 23.00'te iki karşılaşma oynanacak. Chelsea, Fransız temsilcisi PSG'yi ağırlayacak. Juventus ise Belçika ekibi Leuven'i konuk edecek.

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye'de hangi kanaldan yayınlanacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Karşılaşmaları izlemek isteyenlerin yayın öncesinde güncel yayın akışlarını kontrol etmesi öneriliyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Haftanın öne çıkan maçlarında Galatasaray saat 16.00'da Samsunspor'u, Kocaelispor ise saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Konyaspor - Beşiktaş, saat 19.00'da ise Trabzonspor - Eyüpspor maçı oynanacak. Tüm karşılaşmalar beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.