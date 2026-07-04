Bu akşam hangi diziler var? 4 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri, 4 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı listesini araştırmaya başladı. Gün boyunca ekranlara gelecek diziler, yarışmalar, sinema filmleri, haber bültenleri ve spor karşılaşmaları izleyicilerin gündeminde yer alırken, "Bugün televizyonda ne var?", "Hangi kanalda hangi program yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler var?" soruları da en çok aratılan konular arasında bulunuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 4 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8
4 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Günün erken saatlerinden itibaren haber programları, yaşam ve magazin içerikleriyle başlayan yayın akışı; gündüz kuşağı programları, yarışmalar ve sevilen dizilerle devam ediyor. Akşam saatlerinde ise sinema filmleri, eğlence programları ve öne çıkan yapımlar ekranlarda olacak. Bugün televizyonda ne var? ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve Kanal 7'nin 4 Temmuz Cumartesi güncel TV yayın akışı haberimizde...
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 41 Kere Maşallah
- 15:15 Daha 17
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Beyaz'la Joker
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:00 Keloğlan
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
- 14:45 Muhtemel Aşk
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 10:00 Her Yerde Sen
- 11:15 Şahane Hayatım
- 14:00 Sen Çal Kapımı
- 16:15 Karagül
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 İllegal Hayatlar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 10.00 Gazete Magazin
- 15.30 Şanslı Pasaport
- 17.00 MasterChef Türkiyer
- 20.00 MasterChef Türkiye
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 İstanbullu Gelin
- 09:00 Benim Tatlı Yalanım
- 11:00 Yerli Dizi Tekrarı
- 13:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
- 16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Tam Gaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Zembilli
- 09:00 Altı Üstü İstanbul
- 10:45 Altı Üstü İstanbul
- 16:35 Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Altı Üstü İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07.30 Hangimiz Sevmedik
- 09.40 Elif Ve Arkadaşları 2 : Perişler | Türk Sineması
- 11.30 Kod Adı Kırlangıç
- 14.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 15.35 Taşacak Bu Deniz
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Kanada - Fas I 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı