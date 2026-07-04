Bu akşam hangi diziler var? 4 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

4 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Günün erken saatlerinden itibaren haber programları, yaşam ve magazin içerikleriyle başlayan yayın akışı; gündüz kuşağı programları, yarışmalar ve sevilen dizilerle devam ediyor. Akşam saatlerinde ise sinema filmleri, eğlence programları ve öne çıkan yapımlar ekranlarda olacak. Bugün televizyonda ne var? ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve Kanal 7'nin 4 Temmuz Cumartesi güncel TV yayın akışı haberimizde...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 41 Kere Maşallah

15:15 Daha 17

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Beyaz'la Joker

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Keloğlan

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

14:45 Muhtemel Aşk

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show













NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Her Yerde Sen

11:15 Şahane Hayatım

14:00 Sen Çal Kapımı

16:15 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 İllegal Hayatlar

TV8 YAYIN AKIŞI

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiyer

20.00 MasterChef Türkiye

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Yerli Dizi Tekrarı

13:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

19:00 Star Haber

20:00 Tam Gaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Zembilli

09:00 Altı Üstü İstanbul

10:45 Altı Üstü İstanbul

16:35 Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

TRT 1 YAYIN AKIŞI