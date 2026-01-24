Haberler

Bournemouth Liverpool CANLI nereden izlenir? Bournemouth Liverpool maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Güncelleme:
Premier Lig heyecanı, 24 Ocak Cumartesi günü Bournemouth ile Liverpool arasında oynanacak zorlu maçla devam ediyor. İngiltere'nin güney sahilinde, Vitality Stadyumu'nda yapılacak bu mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Peki, Bournemouth - Liverpool canlı nereden izlenir? Bournemouth - Liverpool maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bournemouth Liverpool maçı canlı izle! Detaylar haberimizde.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE

Bournemouth - Liverpool maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ışığında bu heyecan dolu karşılaşmayı izleyebilirsiniz.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bournemouth - Liverpool maçı, 24 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bournemouth - Liverpool maçı, İngiltere'nin Vitality Stadyumu'nda oynanacak.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izleyebilir.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jimenez, Kroupi, Adli; Evanilson

Liverpool: Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

