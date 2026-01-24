Bournemouth Liverpool CANLI nereden izlenir? Bournemouth Liverpool maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Futbolseverler, 24 Ocak Cumartesi günü İngiltere'nin Vitality Stadyumu'nda oynanacak heyecan dolu Bournemouth - Liverpool maçına odaklanmış durumda. İki takımın da hedefi üç puanı almak, bu keyifli mücadele ise futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Bournemouth - Liverpool canlı nereden izlenir? Bournemouth - Liverpool maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bournemouth Liverpool maçı canlı izle! Detaylar...

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE

Bournemouth - Liverpool maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ışığında bu heyecan dolu karşılaşmayı izleyebilirsiniz.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bournemouth - Liverpool maçı, 24 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bournemouth - Liverpool maçı, İngiltere'nin Vitality Stadyumu'nda oynanacak.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izleyebilir.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jimenez, Kroupi, Adli; Evanilson

Liverpool: Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike