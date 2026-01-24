Bournemouth Liverpool CANLI nereden izlenir? Bournemouth Liverpool maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?
Premier Lig heyecanı, 24 Ocak Cumartesi günü Bournemouth ile Liverpool arasında oynanacak zorlu maçla devam ediyor. İngiltere'nin güney sahilinde, Vitality Stadyumu'nda yapılacak bu mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Peki, Bournemouth - Liverpool canlı nereden izlenir? Bournemouth - Liverpool maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bournemouth Liverpool maçı canlı izle! Detaylar haberimizde.
Futbolseverler, 24 Ocak Cumartesi günü İngiltere'nin Vitality Stadyumu'nda oynanacak heyecan dolu Bournemouth - Liverpool maçına odaklanmış durumda. İki takımın da hedefi üç puanı almak, bu keyifli mücadele ise futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Bournemouth - Liverpool canlı nereden izlenir? Bournemouth - Liverpool maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Bournemouth Liverpool maçı canlı izle! Detaylar...
BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE
Bournemouth - Liverpool maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ışığında bu heyecan dolu karşılaşmayı izleyebilirsiniz.
BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bournemouth - Liverpool maçı, 24 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.
BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Bournemouth - Liverpool maçı, İngiltere'nin Vitality Stadyumu'nda oynanacak.
BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izleyebilir.
BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER
Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jimenez, Kroupi, Adli; Evanilson
Liverpool: Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike