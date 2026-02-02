Borsa neden düşüyor SON DAKİKA: 2 Şubat BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü, yatırımcılar için hareketli başladı. 2 Şubat 2026 tarihinde BIST 100 endeksi açılışta sert değer kayıpları yaşadı. Peki, borsa neden düşüyor? 2 Şubat BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü? haberimizde.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR BUGÜN?

BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir görünüm sergiledi. Endeks açılışta %1,73 düşüşle 13.598,39 puan seviyesine gerileyerek yatırımcılarda temkinli bir hava oluşturdu. Bu düşüş, geçen haftanın rekor kapanışının ardından başlayan kâr realizasyonu ile birleşince satış baskısını artırdı.

Geçtiğimiz cuma günü BIST 100 endeksi, alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü %0,05 artışla 13.838,29 puandan tamamlamıştı. Rekor kapanış, piyasada kısa süreli bir güven yaratmış olsa da, hafta başında küresel piyasalardaki belirsizlikler ve kâr satışlarıyla dengeler değişti.

2 ŞUBAT BIST 100 ENDEKSİ İLE BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Açılışta endeks önceki kapanışına göre 239,90 puan değer kaybetti. Düşüşte özellikle bankacılık ve holding hisselerindeki sert satışlar etkili oldu.

Bankacılık endeksi %2,45 geriledi ve endeksin düşüşünü belirleyen en kritik sektör oldu.

Holding endeksi %1,24 değer kaybetti ve yatırımcı güvenindeki zayıflamanın altını çizdi.

Bu tablo, Borsa İstanbul'un bazı sektörlerde yoğun satış baskısıyla karşı karşıya olduğunu ve yatırımcıların risk algısının arttığını gösteriyor.

MADENCİLİK ENDEKSİNDE SERT KAYIP

Sektörel bazda bakıldığında, günün en sert düşüşünü madencilik endeksi %8,1 ile yaşadı. Bu oran, BIST 100'deki genel gerilemeyi daha da belirgin hale getirdi.

Finansal kiralama ve faktoring endeksi ise günün ilk bölümünde %1 artışla pozitif bir performans gösterdi. Bu durum, bazı sektörlerde alıcıların hâlen güçlü olduğunu gösterse de, genel piyasa havası satış yönünde baskın.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER PİYASALARI BASKILIYOR

Borsadaki gerilemenin yalnızca yurtiçi kaynaklı olmadığını vurgulamak gerekiyor. Küresel piyasalarda, özellikle ABD'de hükümetin kısmi yeniden kapanma ihtimali ve ekonomik belirsizlikler yatırımcıları temkinli pozisyon almaya itti.

Kâr realizasyonu ve nakde yönelme eğilimi, dünya genelinde varlık fiyatlarının geri çekilmesine yol açtı.

Yurt içi piyasalarda da bu durum satış baskısına dönüştü.

Bugün yatırımcıların odağında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bulunuyor. Bu göstergeler, küresel ekonominin hızına dair ipuçları sunarken, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

UYARI: Bu içerik, yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanmış bir haberdir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.