Borsa neden düştü? 20 Mayıs 2026 borsa neden düşüşte?

Borsa neden düştü? Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,12 düşüşle 14.012,01 puanda tamamladı. Endekste toplam işlem hacmi 165,5 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 1,11 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,42 yükseldi. Sektör endeksleri içinde metal eşya makine en fazla yükselen sektör olurken, madencilik endeksi en çok kayıp yaşayan sektör olarak kayıtlara geçti.

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,42 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile metal eşya makine sektörü oldu. Günün en fazla düşen sektörü ise yüzde 2,92 kayıpla madencilik endeksi olarak belirlendi. Endeksteki sektör bazlı ayrışma gün boyunca fiyatlamalarda etkili oldu.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Küresel piyasalarda ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışı ile petrol fiyatlarındaki gerileme takip edildi. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin yanı sıra yatırımcılar, bugün açıklanacak Nvidia finansal sonuçlarına odaklandı. Küresel veri akışı ve şirket bilançoları piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin izleneceğini belirtti. Yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, hizmet sektörü PMI ve bileşik PMI verilerinin takip edileceği kaydedildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğu bildirildi. 

Onur BAYRAM
