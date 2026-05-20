Borsa neden düştü? 20 Mayıs 2026 borsa neden düşüşte?

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi günü yüzde 0,12 kayıpla tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 17,53 puan gerileyerek 14.012,01 puana indi. Gün boyunca gerçekleşen işlemlerin toplam hacmi ise 165,5 milyar lira oldu. Endeksin kapanışında bankacılık hisselerindeki değer kaybı dikkat çekti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,42 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile metal eşya makine sektörü oldu. Günün en fazla düşen sektörü ise yüzde 2,92 kayıpla madencilik endeksi olarak belirlendi. Endeksteki sektör bazlı ayrışma gün boyunca fiyatlamalarda etkili oldu.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Küresel piyasalarda ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışı ile petrol fiyatlarındaki gerileme takip edildi. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin yanı sıra yatırımcılar, bugün açıklanacak Nvidia finansal sonuçlarına odaklandı. Küresel veri akışı ve şirket bilançoları piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin izleneceğini belirtti. Yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, hizmet sektörü PMI ve bileşik PMI verilerinin takip edileceği kaydedildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğu bildirildi.