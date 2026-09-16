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Borsa neden devre kesti? SON DAKİKA! Borsada düşüş devam edecek mi?

Borsa neden devre kesti? SON DAKİKA! Borsada düşüş devam edecek mi?
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Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde satış baskısı hız kazandı. BIST 100 endeksi yüzde 5 düşüşle 13 bin 195 puana kadar gerilerken, piyasada fon tarafındaki gelişmeler ve zarar-kes satışları gündeme geldi. Peki, Borsa neden devre kesti? Borsada düşüş devam edecek mi? Detaylar haberimizde.

Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde sert satış dalgası yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 5 gerileyerek 13 bin 195 puana kadar çekilirken, bankacılık ve sınai endekslerdeki kayıplar da yüzde 5'i aştı. Peki, borsa neden devre kesti? Borsada düşüş devam edecek mi? Detaylar...

BORSADA SERT DÜŞÜŞ

Haftanın üçüncü işlem gününde Borsa İstanbul'da satış dalgası etkili oldu. BIST 100 endeksi yüzde 5 düşüşle 13 bin 195 puana kadar gerilerken, bankacılık ve sınai endekslerdeki kayıplar da yüzde 5'i aştı. Böylece BIST 100'de Mayıs ayından bu yana en sert düşüş görüldü.

Piyasalardaki satışlarda yatırım fonları tarafında yaşanan gelişmeler ve 14 bin seviyesinin altında devreye giren zarar-kes satışları öne çıktı.

BORSA NEDEN DEVRE KESTİ?

BIST 100 endeksinin yüzde 5 düşerek 13 bin 195 puana kadar gerilemesiyle piyasada sert satışlar görüldü. Satış dalgasında yatırım fonları piyasasındaki gelişmelerin yanı sıra 14 bin seviyesinin altında devreye giren zarar-kes satışları etkili oldu.

BORSADA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

BIST 100 endeksinin yüzde 5 düşüşle 13 bin 195 puana kadar gerilediği işlem gününde, Mayıs ayından bu yana en sert düşüş kaydedildi. Bankacılık ve sınai endekslerdeki kayıplar da yüzde 5'i aştı.

Borsa İstanbul'da bundan sonraki süreçte düşüşün devam edip etmeyeceğine ilişkin mevcut bilgiler kapsamında kesin bir yön ortaya koymak mümkün değil. Bu nedenle borsada düşüş devam edecek mi sorusunun yanıtı, yeni piyasa hareketleri ve açıklamalarla birlikte takip edilecek.

NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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