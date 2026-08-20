Bitcoin neden yükseldi? Kripto paralar, BTC, ETH neden yükseliyor?

Bitcoin fiyatındaki hızlı yükseliş, kripto para piyasasında haftalardır devam eden sıkışmanın ardından geldi. Gün içinde geniş bir fiyat aralığında işlem gören Bitcoin'e Ethereum ve XRP'deki yükselişler de eşlik etti. Detaylar...

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Bitcoin'deki yükselişin arkasında ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım programına ilişkin kararı yer aldı. Bakanlık, 9 Eylül'den itibaren her bir tahvil geri alım işleminin üst sınırını 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkaracağını duyurdu. Açıklamada, uzun vadeli tahvil segmentinde piyasa katılımcılarından gelen yoğun ilgi karşısında daha güçlü likidite desteği sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Kararın ardından tahvil piyasasında da hızlı bir hareket yaşandı. Salı günü yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine çıkan 30 yıllık ABD tahvil getirisi, açıklama sonrasında 9 baz puan düşerek yüzde 5,19 seviyesine geriledi. Getirilerdeki düşüşe Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda ve diğer riskli varlıklarda yükseliş eşlik etti.

Bitcoin gün içinde 69 bin 895 dolara kadar yükselirken yayım sırasında 68 bin 450 dolardan işlem gördü ve günlük kazancı yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı gün 64 bin 117 dolara kadar gerileyen Bitcoin'in gün içindeki dip ve zirve noktaları arasındaki fark yaklaşık 5 bin 800 dolara ulaştı. One Point BFG Wealth Partners yatırım direktörü Peter Boockvar ise ABD Hazinesi'nin kararının borcun kapatılması anlamına gelmediğini, tahvillerin vade takviminin yeniden düzenlenmesinden ibaret olduğunu belirtti. Kararın açıklandığı dönemde ABD'nin ulusal borcunun 40 trilyon dolarlık seviyeye yaklaşması da takip edildi. Bir piyasa kaynağına göre son 12 ayda borcun yalnızca faiz ödemeleri 1,4 trilyon dolara ulaştı ve söz konusu tutar 2020'den bu yana üç katına çıktı.

KRİPTO PARALAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Bitcoin'de başlayan yükseliş kısa sürede kripto para piyasasının geneline yayıldı. Ethereum aylar sonra ilk kez 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak 2 bin 120 dolara kadar yükseldi ve yayım sırasında 2 bin 85 dolardan işlem gördü. Geçen hafta birkaç kez 1 dolar seviyesinin altına gerileyen XRP ise yeniden bu eşiğin üzerine çıkarak 1,06 dolara ulaştı. Piyasadaki ani yükseliş özellikle kaldıraçlı işlemlerde sert sonuçlar doğurdu. Yalnızca bir saat içinde toplam 1,2 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edilirken, bunun 1,14 milyar dolarlık bölümünü kısa pozisyonlar oluşturdu. Varlık bazında en yüksek tasfiye 680 milyon dolarla Bitcoin'de gerçekleşirken Ethereum'daki tasfiyeler 425 milyon dolara ulaştı.

Piyasadaki yükselişe rağmen stablecoin arzına ilişkin veriler de izlenmeye devam etti. Bitfinex analistlerine göre borsalardaki stablecoin arzı mayıs ayından bu yana 14 milyar dolar azaldı. Stablecoin arzındaki gerileme, kripto para alımlarında kullanılabilecek hazır sermaye havuzunun daralması anlamına geliyor. Analistler, stablecoin arzında yön değişimi yaşanmadığı sürece rallinin yeterli fon desteğinden yoksun kalabileceğini belirtti. CryptoQuant'ın Bitcoin'in piyasa değerini toplam stablecoin piyasa değerine oranlayan stablecoin arz oranı da 30 Haziran'daki 9,82 seviyesinden 11,69'a yükseldi. Söz konusu oran yıl içinde en yüksek değerini 14 Ocak'ta 12,83 seviyesinde kaydetmişti.