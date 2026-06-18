SPK onayı alan Beta Enerji ve Teknoloji'nin halka arz sürecine ilişkin detaylar netleşti. 17-18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplama döneminde yatırımcılar, çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden başvuruda bulunabilecek. Peki, Beta Enerji halka arz hangi bankalarda var? Beta Enerji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde.

BETA ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ 2026

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Beta Enerji ve Teknoloji halka arzı yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Şirket tarafından gerçekleştirilecek halka arz kapsamında talep toplama işlemleri 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Halka arz sürecinde şirketin halka açıklık oranı yüzde 15 olarak belirlenirken, toplam 52 milyon 500 bin adet pay yatırımcılarla buluşacak. Halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2,4 milyar TL olması bekleniyor.

BETA ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Beta Enerji ve Teknoloji halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden talepte bulunabilecek.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

T.O.M Katılım Bankası A.Ş

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

HALKA ARZA BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Yatırımcılar, hesaplarının bulunduğu banka veya aracı kurumların yatırım işlemleri ekranları üzerinden talep toplama tarihlerinde halka arz başvurularını gerçekleştirebilecek.

BETA ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Beta Enerji ve Teknoloji halka arzında bireysel yatırımcı grubu için yapılan olası hesaplamalara göre 150 bin katılım olması halinde yaklaşık 202 lot dağıtımı öngörülüyor. Bu senaryoda yaklaşık 8 bin 80 TL tutarında pay alınması bekleniyor.

Katılımın 250 bin yatırımcıya ulaşması durumunda yaklaşık 121 lot, 350 bin yatırımcı olması halinde yaklaşık 86 lot, 500 bin yatırımcı olması durumunda ise yaklaşık 61 lot dağıtımı hesaplanıyor.

700 bin yatırımcının katılması halinde yaklaşık 43 lot verilmesi öngörülürken, 1 milyon 100 bin katılım olması halinde yaklaşık 28 lot dağıtımı bekleniyor.

Katılımın 1 milyon 600 bine yükselmesi durumunda yaklaşık 19 lot, 2 milyon 200 bin yatırımcıya ulaşması halinde ise yaklaşık 14 lot verilmesi öngörülüyor.

BETA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Beta Enerji ve Teknoloji paylarının katılım endeksine uygun olarak işlem göreceği açıklandı. Şirket payları, katılım endeksi kriterleri kapsamında değerlendirilecek.