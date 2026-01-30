Best Brands halka arz katılım endeksine uygun mu, halka arz ne zaman?

Yenilenebilir enerji yatırımları alanında faaliyet yürüten Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ, halka arz sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirketin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesine yönelik başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIM AŞ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ'nin halka arz tarihine ilişkin kesin takvim henüz açıklanmadı. Halka arzın ne zaman gerçekleşeceği, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin yayımlanmasının ardından duyurulacak. Şirket paylarının talep toplama süreci ve işlem görmeye başlayacağı tarih, bu resmi dokümanla birlikte netleşecek.

Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ halka arz fiyatı 14,70 TL olarak açıklandı. Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.'nin, 150.000.000 TL olan mevcut sermayesi, halka arz süreciyle birlikte 188.205.000 TL'ye yükseltilecek. Payların tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğünün 802 milyon TL olması beklenmekte.

Halka arz sürecine ilişkin tüm teknik detaylar, izahnamenin kamuya açıklanmasıyla birlikte yatırımcıların erişimine açılacak. Bu kapsamda talep toplama tarihleri, dağıtım yöntemi ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlama zamanı gibi başlıkların da aynı dönemde açıklanması bekleniyor.

BEST BRANDS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Best Brands'in katılım endeksine uygunluğuna ilişkin değerlendirme henüz kesinlik kazanmadı. Şirketin bu kapsamdaki durumu, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından belli olacak. Katılım endeksine uygunluk kriterleri çerçevesinde yapılacak inceleme sonucunda resmi açıklama yapılacak.