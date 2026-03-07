Beşiktaş taraftarına kılıç mı çektiler? Göztepe taraftarları Beşiktaş taraftarına mı saldırdılar, kim saldırdı?

Rams Başakşehir deplasmanına giden Göztepe taraftarları ile Galatasaray derbisi için İstanbul'a hareket eden Beşiktaş taraftarları, mola verdikleri bir benzinlikte karşı karşıya geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir kişinin Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsün camına kılıç benzeri bir cisimle vurduğu anlar öne çıktı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

