Beşiktaş taraftarına kılıç mı çektiler? Göztepe taraftarları Beşiktaş taraftarına mı saldırdılar, kim saldırdı?
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, Beşiktaş ve Göztepe taraftarları arasındaki gerginliği gözler önüne serdi. Rams Başakşehir deplasmanına giden Göztepe taraftarları ile Galatasaray derbisi için İstanbul'a hareket eden Beşiktaş taraftarlarının bir benzinlikte karşılaşması, beklenmedik bir gerilime dönüştü. Peki, Beşiktaş taraftarına kılıç mı çektiler? Göztepe taraftarları Beşiktaş taraftarına mı saldırdılar, kim saldırdı?
Rams Başakşehir deplasmanına giden Göztepe taraftarları ile Galatasaray derbisi için İstanbul'a hareket eden Beşiktaş taraftarları, mola verdikleri bir benzinlikte karşı karşıya geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir kişinin Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsün camına kılıç benzeri bir cisimle vurduğu anlar öne çıktı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINA KILIÇ MI ÇEKTİLER?
Evet, Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüse bir kişi kılıç benzeri bir cisimle saldırdı ve camına vurdu.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINA KİM KILIÇ ÇEKTİ?
Kılıçla otobüsün camına vuran kişi, Göztepe taraftarları arasında yer alan bir kişi olarak belirtildi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINA HANGİ TAKIMIN TARAFTARI KILIÇ ÇEKTİ?
Beşiktaş taraftarına kılıç çeken, Rams Başakşehir deplasmanına giden Göztepe taraftarlarından biriydi.