Haberler

Beşiktaş taraftarına kılıç mı çektiler? Göztepe taraftarları Beşiktaş taraftarına mı saldırdılar, kim saldırdı?

Beşiktaş taraftarına kılıç mı çektiler? Göztepe taraftarları Beşiktaş taraftarına mı saldırdılar, kim saldırdı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, Beşiktaş ve Göztepe taraftarları arasındaki gerginliği gözler önüne serdi. Rams Başakşehir deplasmanına giden Göztepe taraftarları ile Galatasaray derbisi için İstanbul'a hareket eden Beşiktaş taraftarlarının bir benzinlikte karşılaşması, beklenmedik bir gerilime dönüştü. Peki, Beşiktaş taraftarına kılıç mı çektiler? Göztepe taraftarları Beşiktaş taraftarına mı saldırdılar, kim saldırdı?

Rams Başakşehir deplasmanına giden Göztepe taraftarları ile Galatasaray derbisi için İstanbul'a hareket eden Beşiktaş taraftarları, mola verdikleri bir benzinlikte karşı karşıya geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir kişinin Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüsün camına kılıç benzeri bir cisimle vurduğu anlar öne çıktı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA KILIÇ MI ÇEKTİLER?

Evet, Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüse bir kişi kılıç benzeri bir cisimle saldırdı ve camına vurdu.

Beşiktaş taraftarına kılıç mı çektiler? Göztepe taraftarları Beşiktaş taraftarına mı saldırdılar, kim saldırdı?

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA KİM KILIÇ ÇEKTİ?

Kılıçla otobüsün camına vuran kişi, Göztepe taraftarları arasında yer alan bir kişi olarak belirtildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA HANGİ TAKIMIN TARAFTARI KILIÇ ÇEKTİ?

Beşiktaş taraftarına kılıç çeken, Rams Başakşehir deplasmanına giden Göztepe taraftarlarından biriydi.

Sahra Arslan
Haberler.com
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası fatura iki isme kesildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi

Torunu yaşındaki genç, öldüresiye dövdü! İddia da bir o kadar vahim
Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme
Avrupa devlerinden derbide Barış Alper Yılmaz'a yakın takip

Barış Alper için geldiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Zafer Algöz'ün borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz

Ünlü oyuncunun borcunu isteyemeyen kişiye verdiği taktik inanılmaz