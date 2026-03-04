Beşiktaş Rizespor hangi kanalda? ZTK Beşiktaş Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Rizespor maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Rizespor maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Rizespor maçı A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Rizespor maçını güncel frekans bilgileri ile A Haber'den canlı izleyebilirsiniz. Güncel A Haber frekans bilgileri ise şöyledir:

TÜRKSAT 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı: 27500 Mbaud FEC: 5/6

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Rizespor maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç A Haber'den canlı olarak izlenebilecek.