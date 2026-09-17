Beşiktaş Marsilya hangi kanalda? Beşiktaş Marsilya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

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Beşiktaş Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Marsilya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Marsilya maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Marsilya maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Marsilya maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş Marsilya maçı güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den şifresiz izlenebilecek. Ayrıca TRT 1 resmi web sayfasından da mücadele canlı takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Marsilya maçı bu akşam saat 22.00 itibarıyla başlayacak. Maç TRT 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek.