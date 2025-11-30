Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beşiktaş Fatih Karagümrük kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, 30 Kasım 2025 akşamı Vefa Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek ligde kritik bir galibiyet elde etti. Beşiktaş Fatih Karagümrük kaç kaç bitti, golleri kim attı? Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri! Detaylar...

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMÜRK MAÇ ÖZETİ İZLE

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, 30 Kasım 2025 akşamı Vefa Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Meler'in yönettiği karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek ligde kritik bir galibiyet elde etti. Halil Umut Meler'in hakem olarak görev aldığı maç, özellikle Beşiktaş'ın kontrollü oyunu ve etkili hücumlarıyla dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMÜRK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan siyah-beyazlılar, 41. dakikada Jota Silva'nın golüyle öne geçti. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Beşiktaş, 71. dakikada El Bilal Toure'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçta başka gol olmadı.

Maçın tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş, hem moral hem de puan açısından kritik bir avantaj sağladı. Fatih Karagümrük ise mücadelede zaman zaman etkili olsa da, özellikle savunmada yapılan hatalar nedeniyle gol bulamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMÜRK MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta goller, Beşiktaş'ın hücum gücünü ve organizasyon yeteneğini gösterdi. İşte gollerin detayları:

41. Dakika – Jota Silva: İlk gol, Beşiktaş'ın hızlı hücumları sonucunda geldi. Jota Silva, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

71. Dakika – El Bilal Toure: İkinci gol ise oyunun kilidini tamamen açtı. Beşiktaş, orta sahadan gelen pas organizasyonuyla rakip savunmayı aşarken, El Bilal Toure topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi.

Her iki gol de Beşiktaş'ın rakip savunmayı analiz etme ve doğru pozisyon alma becerisini gözler önüne serdi. Bu goller, takımın ligdeki iddiasını sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor.