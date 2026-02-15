Beşiktaş 11'i! Maç kadrosu Beşiktaş Başakşehir ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Başakşehir maç kadrosu ilk 11!

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 22. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir FK, evinde Beşiktaş JK'yi ağırlayacak. 37 puanla ligde 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Öte yandan 33 puandaki RAMS Başakşehir, 6. sırada bulunuyor ve evinde galip gelerek puan farkını kapatmayı hedefliyor. Peki, Maç kadrosu Beşiktaş Başakşehir ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş Başakşehir maç kadrosu ilk 11! Detaylar...

MAÇ KADROSU BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş JK'de iki futbolcu kadroda yer almadı. Wilfried Ndidi, babasının cenaze töreni nedeniyle Nijerya'da bulunurken, Taylan Bulut da teknik direktör Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı ekipte Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Orkun Kökçü sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçında görev yapamayacak.

Ev sahibi RAMS Başakşehir FK, eksiksiz kadrosuyla sahaya çıkacak. Ancak Abbosbek Fayzullaev, Kazımcan Karataş, Nuno Da Costa ve Miguel Crespo sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmeleri halinde gelecek hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyecekler.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU İLK 11!

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Sergen Yalçın, Ndidi'nin yokluğunda Asllani'ye şans verirken, yeni transferler Amir Murillo ve Devis Vazquez karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Ersin

Murillo

Agbadou

Djalo

Rıdvan

Asllani

Orkun

Olaitan

Cerny

El Bilal

Oh

RAMS BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'İ

Muhammed

Ömer Ali

Duarte

Opoku

Operi

Kemen

Umut

Shomurodov

Feyzullayev

Harit

Selke

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20:00'de başlayacak. Futbolseverler, heyecan dolu dakikaları anbean canlı takip edebilecek.

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, maçı hem stadyumdan hem de televizyon ekranlarından takip edebilecek.