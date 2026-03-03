Benzin zammı, motorine zam iptal mi? SON DAKİKA! Akaryakıta zam iptal mi, neden iptal oldu?

Akaryakıt fiyatlarına yönelik zam beklentisi gün boyunca gündemin ilk sıralarında yer aldı. Motorine yapılması planlanan artışla ilgili sektör kaynaklarından dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı.

AKARYAKITA ZAM İPTAL Mİ?

Motorine bu gece yapılması planlanan 6,69 TL'lik fiyat artışıyla ilgili sektör kaynakları yeni bir değerlendirme yaptı. Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş gerekçesiyle hazırlanan zam planının motorin grubunda uygulanmayacağı bildirildi. Gün içerisinde kamuoyuna yansıyan zam beklentisi üzerine birçok kentte vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına yöneldi.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, söz konusu fiyat düzenlemesi motorin yerine yalnızca gaz yağı ürünlerinde geçerli olacak. Bu kapsamda motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı açıklandı. Gün boyu süren zam beklentisi ise özellikle büyük şehirlerde istasyonlarda yoğunluğa neden oldu ve uzun araç kuyrukları oluştu.

AKARYAKIT FİYATLARI

Zam beklentisinin ardından gözler güncel akaryakıt tabelalarına çevrildi. İstanbul'da Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 58,34 TL, motorinin litre fiyatı ise 60,39 TL olarak yer aldı. Anadolu Yakası'nda ise benzin 58,18 TL'den, motorin 60,23 TL'den satılıyor. LPG'nin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 29,49 TL olarak kaydedildi.

Başkent Ankara'da benzin 59,28 TL, motorin 61,49 TL seviyesinde bulunuyor. İzmir'de ise benzin 59,56 TL'den, motorin 61,76 TL'den satışa sunuluyor. Açıklanan bu fiyatlar doğrultusunda motorin grubunda herhangi bir artış uygulanmadığı bilgisi paylaşıldı.