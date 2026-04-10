Benzin Motorin Akaryakıt Fiyatları 11 Nisan 2026! Benzine, motorine, mazota ZAM veya İNDİRİM var mı?

Benzine, mazota, motorine indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

10.04.2026 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 62,17 TL

Motorin TL/lt: 72,42 TL

Fuel Oil TL/Kg: 46,79 TL

AKARYAKITA ZAM BEKLENİYOR MU?

Orta Doğu'daki ateşkes sonrası akaryakıta gelen indirim sevinci kısa sürdü, fiyatlar yeniden yükselecek. Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişlerinin durması piyasaları tedirgin ederken motorine 4,12 lira, benzine ise 44 zam gelmesi bekleniyor.

ABD ve İran'ın ateşkes anlaşmasının ardından dün gece uzun bir aranın ardından akaryakıt fiyatlarına gelen indirimin sevinci kursakta kaldı. Motorine ve benzine bu gece zam geliyor.

ABD ve İran'ın ateşkesine rağmen akaryakıttaki ateş dinmiyor. Dünya arzının yaklaşık üçte birinin karşılandığı bölgede, İran’ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı’nda ateşkese rağmen gemi geçişlerinin durdurulması piyasaları tedirgin etti.

Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 10’u aşan düşüş, pompaya indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı tarihin en büyük indirimi ile 12,94 lira gerilerken, benzinde 1,09 liralık indirim uygulandı.

Petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü harekete geçmesiyle akaryakıta zam haberi de geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in, sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yarından itibaren motorine 4,12 lira, benzine ise 1,78 TL zam gelmesi bekleniyor. Benzine eşel mobil uygulaması gereği 44 kuruş yansıyacak.

Motorine yapılacak zam sonrası fiyatların yeniden 80 TL sınırına yaklaşması bekleniyor. Zamlı tarifeyle birlikte benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 62,62 lira, Ankara’da 63,59 lira, İzmir’de 63,87 lira, doğu illerinde ise 65,22 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.