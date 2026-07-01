Belçika Senegal maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Belçika Senegal golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BELÇİKA SENEGAL MAÇI KAÇ KAÇ?

Belçika Senegal maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BELÇİKA SENEGAL MAÇI CANLI İZLE

Belçika Senegal maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BELÇİKA SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika Senegal maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

BELÇİKA SENEGAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Belçika Senegal maçı Seattle'da, Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak.