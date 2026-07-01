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Belçika Senegal hangi kanalda? Belçika Senegal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Belçika Senegal hangi kanalda? Belçika Senegal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Belçika Senegal maçı hangi kanalda belli oldu. Belçika Senegal Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Belçika Senegal maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Belçika Senegal maçını hangi kanal veriyor? İşte Belçika Senegal maçı yayın bilgisi!

Belçika Senegal Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Belçika Senegal maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Belçika Senegal maçını hangi kanal veriyor? İşte Belçika Senegal maçı yayın bilgisi haberimizde...

BELÇİKA SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika Senegal maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Belçika Senegal maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

BELÇİKA SENEGAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Belçika Senegal maçı, Seattle'da, Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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