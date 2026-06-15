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Belçika Mısır hangi kanalda? Belçika Mısır maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Belçika Mısır hangi kanalda? Belçika Mısır maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Belçika Mısır Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Belçika Mısır maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Belçika Mısır maçını hangi kanal veriyor? İşte Belçika Mısır maçı yayın bilgisi!

Belçika Mısır maçı hangi kanalda? Belçika Mısır Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Belçika Mısır maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Belçika Mısır maçını hangi kanal veriyor? İşte Belçika Mısır maçı yayın bilgisi haberimizde...

BELÇİKA MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika Mısır maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Belçika Mısır maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

BELÇİKA MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika Mısır maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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