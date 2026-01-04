Bedri Usta fiyat listesi: Bedri Usta menü fiyatları neler?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran tartışmaların ardından Bedri Usta'nın fiyat politikası yeniden gündeme geldi. Kadıköy Kalamış'ta faaliyet gösteren ünlü kebapçının menüsünde yer alan ürünlerin fiyatları, sosyal medyada paylaşılan adisyonlar sonrası merak edilmeye başlandı. "Bedri Usta'da yemek fiyatları ne kadar?" sorusu, güncel menü listesiyle birlikte araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEDRİ USTA'YA SORUŞTURMA AÇILDI MI?

Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Kalamış'ta hizmet veren "Bedri Usta Kebap" adlı işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında re'sen soruşturma başlattı. Sürecin, sosyal medya paylaşımları sonrasında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine başlatıldığı açıklandı.

BEDRİ USTA'YA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Soruşturmanın merkezinde, restoranda uygulandığı öne sürülen yüksek fiyatlar yer alıyor. Bir kullanıcının fiyatları eleştirerek adisyon paylaşması ve bu paylaşıma işletme sahibinin verdiği yanıt, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tepkilerin artmasıyla birlikte savcılık, fahiş fiyat iddialarını incelemek üzere harekete geçti.

BEDRİ USTA OLAYI NEDİR?

Olay, sosyal medyada yapılan bir fiyat eleştirisinin kısa sürede yayılmasıyla başladı. Paylaşıma işletme sahibinin kullandığı ifadeler tepkileri artırırken, süreç Ticaret Bakanlığı'nın incelemesi ve savcılığın adli soruşturmasıyla resmî boyuta taşındı. Gelen eleştiriler üzerine işletme sahibi kamuoyundan özür diledi.

BEDRİ USTA KİMDİR?

"Bedri Usta", İstanbul Kadıköy Kalamış'ta faaliyet gösteren ve kebaplarıyla bilinen bir restoran olarak tanınıyor. İşletme sahibi Bedrettin Aydoğdu, son dönemde sosyal medyada gündem olan fiyat tartışmalarıyla öne çıktı. Hakkında başlatılan soruşturma, iddiaların hukuki çerçevede değerlendirilmesi amacıyla sürdürülüyor.