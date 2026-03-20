Bedelli askerlik ücreti 2026 zammı SON DAKİKA! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? MSB bedelli askerlik zammı Meclis'ten geçti mi?

Türkiye'de 2026 yılı için bedelli askerlikte büyük bir değişiklik gündemde. Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, bedelli askerlik ücreti zammını da kapsayan kanun teklifini kabul ederek süreci resmileştirdi. Peki, yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? MSB bedelli askerlik zammı Meclis'ten geçti mi? Detaylar...

2026 yılı için bedelli askerlik uygulamasında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, bedelli askerlik ücreti zammını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini kabul etti.

Bu düzenleme ile bedelli askerlik ücretinde yüzde 25'lik artış yapılacak. Teklifin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak ve kimleri kapsıyor? İşte tüm ayrıntılar.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamı 240 binden 300 bine çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte bedelli askerlik yapmak isteyenlerden tahsil edilecek tutar yüzde 25 artacak.

Mevcut hesaplamalara göre, 2026 yılı için yeni bedelli askerlik ücreti yaklaşık 416 bin TL civarında olacak.

Bedelli askerlik başvurusu yapan kişiler, ödeme işlemlerini Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde peşin yapmaları ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetlerini tamamlamış sayılacaklar.

MSB BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Evet, bedelli askerlik zammını içeren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Bu düzenlemeyle birlikte:

Bedelli askerlikten elde edilen gelirler genel bütçeye aktarılacak.

Gelirin bir kısmı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna yönlendirilecek.

Tahsilat, Milli Savunma Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Dolayısıyla, bedelli askerlik ücreti zammı artık resmî olarak yasalaşmış sayılıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmî Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU VE ÖDEME DETAYLARI

2026 bedelli askerlik düzenlemesine göre başvurular:

İstekli ve askerlik yapmaya elverişli kişiler için geçerli olacak.

Ücretin ödenmesi, 300.000 gösterge rakamı üzerinden yapılacak.

Ödeme tamamlandıktan sonra kişiler bir aylık temel askerlik eğitimini alarak askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılacaklar.

Böylece hem ödeme hem de eğitim süreçleri net bir şekilde belirlenmiş oldu.