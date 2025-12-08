Fenerbahçe'de savunma hattının önemli parçalarından biri olarak görülen Rodrigo Becao'nun sürpriz şekilde kadro dışı bırakılması, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Becao neden kadro dışı bırakıldı? Becao'nun sözleşmesi ne zaman bitiyor? İşte Becao kriziyle ilgili bilinenler, oyuncunun kariyer yolculuğu ve mevcut sözleşme durumu…

BECAO NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

Fenerbahçe, Brezilyalı savunmacının A takım faaliyetlerinden uzaklaştırıldığını resmi bir açıklamayla duyurdu. Ancak kulübün yaptığı bilgilendirmede, kararın gerekçesine dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

Bu durum, spor kamuoyunda çeşitli yorumlara yol açtı. Yönetim kararıyla gerçekleşen kadro dışı uygulamasının, performans düşüşü, disiplin gerekçesi, teknik ekiple yaşanan anlaşmazlık veya taktiksel planlamayla ilgili olabileceği konuşulsa da resmî bir açıklama yapılmadığı için tüm iddialar spekülasyondan ibaret.

Becao'nun son olarak 23 Kasım'da Çaykur Rizespor maçında sadece 6 dakika forma giymesi ve ardından gözlerden uzaklaştırılması, süreci daha da belirsiz hale getirdi.

BECAO'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma, Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

RODRIGO BECAO İSTATİSTİKLERİ

Becao'nun kariyer istatistikleri, onun Avrupa tecrübesi yüksek bir savunmacı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Fenerbahçe Kariyeri

38 resmi maç

2 gol

1 asist

Son maç süresi: 6 dakika (23 Kasım – Çaykur Rizespor)

Udinese Kariyeri

127 maç

6 gol

CSKA Moskova Kariyeri

28 maç

Bahia Kariyeri

18 maç – 1 gol

Becao, özellikle ikili mücadele başarısı, hava toplarındaki etkinliği ve sert savunma karakteriyle tanınıyor. Ancak zaman zaman agresif müdahalelerinin eleştiri konusu olduğu da bilinen bir gerçek.

RODRIGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Nascimento França, 19 Ocak 1996'da Brezilya'nın Salvador kentinde dünyaya geldi. Futbola Bahia altyapısında adım atan Becao, fiziksel üstünlüğü ve oyun zekâsı sayesinde genç yaşta dikkat çekmeyi başardı.

2015'te Bahia'nın A takımına yükselerek profesyonel kariyerine başladı ve burada 18 resmi maçta görev alıp 1 gol kaydetti. Genç yaşına rağmen savunmada gösterdiği agresif ama kontrollü performansla kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Becao, 2018–2019 sezonunda CSKA Moskova'ya kiralanarak ilk Avrupa deneyimini yaşadı. Rusya temsilcisinde 28 maçta forma giyen Becao, özellikle Şampiyonlar Ligi arenasındaki çıkışıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Bu performansının ardından 2019 yazında Serie A ekibi Udinese, Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna kattı. İtalya'da dört sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergileyen Becao, 127 resmi maçta 6 gole imza attı ve savunmadaki sert oyun stiliyle takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

2023 yılında Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek amacıyla transfer edilen Becao, Türkiye'de de kısa sürede taraftarın beğenisini kazandı.