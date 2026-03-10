Bayram ikramiyesi ZAM SON DAKİKA! Bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği bayram ikramiyesiyle ilgili yeni gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan açıklamalar, özellikle 2026 yılı için ikramiye tutarına ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Peki, Bayram ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM SON DAKİKA!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bir dizi mali düzenlemeyi içeren yeni kanun teklifine ilişkin TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Açıklamada, milyonlarca emeklinin gündeminde olan bayram ikramiyesi artışı konusu da ele alındı.

Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık."

Yapılan bu açıklama, mevcut yasa teklifinde emekli bayram ikramiyesine yönelik bir artış düzenlemesinin bulunmadığını ortaya koydu.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI, ZAM YAPILACAK MI?

Emekli maaşlarına yıl başında yapılan artışların ardından, bayram ikramiyelerinde de bir düzenleme yapılacağı yönünde beklenti oluşmuştu. Ancak TBMM'de yapılan açıklamalar, mevcut teklif kapsamında ikramiye artışı öngörülmediğini gösterdi.

Yapılan değerlendirmelerde bütçe disiplini ve ekonomik dengeler ön plana çıkarıldı. Açıklamalara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesinde bayram ikramiyeleri için ayrılan kaynak mevcut tutar üzerinden planlandı.

Bu çerçevede yapılan tahminlerde, geçen yıl 4.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarında bu yıl için artış öngörülmediği ifade edildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK 2026?

Yapılan son açıklamalar doğrultusunda emekli bayram ikramiyesinin 2026 yılında da 4.000 TL olarak uygulanması öngörülüyor. SGK bütçesinde bu tutar üzerinden yaklaşık 150 milyar TL kaynak ayrıldığı belirtildi.

Bayram ikramiyesi ödemelerinden emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da yararlanıyor. Ancak sosyal yardım kapsamında ödeme alan bazı gruplar için farklı uygulamalar bulunuyor.

SOSYAL YARDIM ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK Mİ?

Mevcut uygulamaya göre sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar bayram ikramiyesinden yararlanabilmektedir.

Diğer taraftan;

Engelli maaşı alanlar

Evde bakım yardımı alanlar

bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanamamaktadır.

EMEKLI BAYRAM İKRAMIYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler için bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resmi ödeme takvimi henüz açıklanmış değil.

Ancak takvim detayları dikkate alındığında, 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda ikramiyelerin 9-15 Mart tarihleri arasında veya bayram tarihine kadar emeklilerin banka hesaplarına yatırılması öngörülüyor.