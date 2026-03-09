Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SON DAKİKA RESMİ GAZETE! 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zam var mı?

Emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi için Ramazan Bayramı öncesi süreç yakından takip ediliyor. 2026 yılı Mart ayının gelmesiyle birlikte ödeme takvimi ve ikramiye tutarı milyonlarca kişinin gündeminde yer aldı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018 yılında hayata geçirildi. Bu düzenleme kapsamında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram öncesinde ödeme yapılmasına karar verildi. Uygulamanın başladığı yıl emeklilerin hesaplarına 1.000'er lira yatırıldı ve sonraki yıllarda ikramiye tutarında çeşitli artışlar gerçekleştirildi.

İlk olarak 1.000 lira olarak ödenen ikramiye daha sonra 1.100 liraya yükseltildi. 2023 yılında 2.000 liraya çıkarılan ödeme, 2024 yılında 3.000 liraya yükseldi. 2025 yılında ise emeklilere bayram başına 4.000 lira ikramiye verildi. 2026 Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ödemeler için gözler yeni yılın ikramiye tutarı ve ödeme günlerine çevrildi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından emekli bayram ikramiyesi ödeme günlerine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmadı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak ödemelerin geçmiş yıllarda olduğu gibi bayramdan önce hesaplara aktarılması bekleniyor. Ödeme günleri genellikle tahsis numarasına göre belirleniyor ve farklı emekli gruplarına farklı günlerde yatırılıyor.

2026 yılında Ramazan Bayramı'nın 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilmesi nedeniyle ikramiye ödemelerinin bayram öncesindeki günlerde yapılması bekleniyor. Takvim dikkate alındığında ödemelerin 9-15 Mart tarihleri arasında veya bayram tarihine kadar emeklilerin banka hesaplarına yatırılabileceği tahmin ediliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2026, ZAM VAR MI?

Emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı da emeklilerin merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada bayram ikramiyesi artışıyla ilgili mevcut kanun teklifinde bir düzenleme bulunmadığını söyledi.

Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine dikkat çekerek SGK bütçesinde 4'er bin liralık ödeme için 150 milyar TL kaynak ayrıldığını dile getirdi. Yapılan değerlendirmelerde geçen yıl 4.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi için mevcut açıklamalar çerçevesinde bu yıl artış öngörülmediği belirtiliyor.