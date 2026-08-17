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Batman Petrol Boluspor hangi kanalda? Batman Petrol Boluspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Batman Petrol Boluspor hangi kanalda? Batman Petrol Boluspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Batman Petrol Boluspor TFF 1. Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Batman Petrol Boluspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Batman Petrol Boluspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Batman Petrol Boluspor maçı yayın bilgisi!

Batman Petrol Boluspor maçı hangi kanalda? Batman Petrol Boluspor TFF 1. Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Batman Petrol Boluspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Batman Petrol Boluspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Batman Petrol Boluspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

BATMAN PETROL BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Batman Petrol Boluspor maçı TRT Spor ve Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak. Batman Petrol Boluspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek.  

BATMAN PETROL BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Batman Petrol Boluspor maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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