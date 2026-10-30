Basketbol oyununda bir oyuncu kaç faul yaparsa oyun dışı kalır?

Sorunun doğru cevabı 5. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) kurallarına göre bir oyuncu, maç boyunca 5 faul yaptığında oyun dışı kalıyor ve karşılaşmaya devam edemiyor. Türkiye’deki basketbol ligleri ve Euroleague de dahil olmak üzere FIBA kurallarının uygulandığı tüm müsabakalarda bu kural geçerli. İşte soru, şıklar ve basketboldaki faul kurallarına dair bilgiler.

BASKETBOL OYUNUNDA BİR OYUNCU KAÇ FAUL YAPARSA OYUN DIŞI KALIR?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

Doğru cevap: B) 5

BASKETBOLDA KAÇ FAULDE OYUNDAN ATILIR?

FIBA kurallarına göre basketbolda bir oyuncu, maç boyunca toplam 5 faul yaptığında oyun dışı kalıyor. 5. faulünü yapan oyuncu, karşılaşmanın geri kalanında sahaya dönemiyor ve yerine başka bir oyuncu oyuna giriyor.

NBA’DE KURAL FARKLI MI?

Evet. Amerika’daki profesyonel basketbol ligi NBA’de maçlar daha uzun sürdüğü için kural farklı uygulanıyor. NBA’de bir oyuncu, maç boyunca 6 faul yaptığında oyun dışı kalıyor. Ancak soruda genel basketbol kuralları sorulduğu için doğru cevap, FIBA kurallarında geçerli olan 5 faul.

HANGİ FAULLER SAYILIYOR?

Oyuncunun faul limitine; kişisel fauller, sportmenlik dışı fauller ve teknik fauller dahil ediliyor. Bunun yanı sıra bir oyuncu iki sportmenlik dışı faul, iki teknik faul ya da bir sportmenlik dışı ve bir teknik faul aldığında da 5 faul sınırına ulaşmadan oyundan diskalifiye ediliyor. Ağır sportmenlik dışı davranışlarda ise oyuncu, doğrudan diskalifiye edici faulle oyundan atılabiliyor.

TAKIM FAULÜ NEDİR?

Basketbolda oyuncuların bireysel faullerinin yanı sıra takım faulleri de takip ediliyor. FIBA kurallarına göre bir takım, bir periyotta 4 faule ulaştıktan sonra yaptığı her faulde rakip takıma serbest atış hakkı veriliyor.