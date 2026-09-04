Başakşehir - Galatasaray maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray, Süper Lig'e gollü bir başlangıç yaptı. Erzurumspor FK'ye 4, Göztepe'ye 3 ve Arca Çorum FK'ye 2 gol atan sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk üç maçında rakip fileleri toplamda 9 kez havalandırdı. Başakşehir - Galatasaray maç kadrosu kimler var? İşte ayrıntılar...

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Başakşehir - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Başakşehir - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Eldor, Olsen, Fayzullayev, Umut Bozok.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Osimhen.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi de 3-2 yendi. İlk 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi.

Başakşehir ise 3 maçta topladığı 4 puanla ligde 9. sırada yer aldı.