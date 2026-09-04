Başakşehir - Galatasaray maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?
Başakşehir - Galatasaray maç kadrosu! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Başakşehir - Galatasaray maç kadrosu ve detaylar...
Galatasaray, Süper Lig'e gollü bir başlangıç yaptı. Erzurumspor FK'ye 4, Göztepe'ye 3 ve Arca Çorum FK'ye 2 gol atan sarı-kırmızılı takım, ligdeki ilk üç maçında rakip fileleri toplamda 9 kez havalandırdı. Başakşehir - Galatasaray maç kadrosu kimler var? İşte ayrıntılar...
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ KADROSU
Başakşehir - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Başakşehir - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Eldor, Olsen, Fayzullayev, Umut Bozok.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Osimhen.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi de 3-2 yendi. İlk 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi.
Başakşehir ise 3 maçta topladığı 4 puanla ligde 9. sırada yer aldı.