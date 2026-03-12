Türk iş dünyasının tanınan isimlerinden Barış Göktürk, 11 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla 2027 yılında yapılacak olağan seçimli genel kurulda Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olduğunu resmen duyurdu. Peki, Barış Göktürk ne iş yapıyor? Fenerbahçe başkan adaylığını duyuran Barış Göktürk hangi şirketlerin sahibi? Detaylar...

BARIŞ GÖKTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

Barış Göktürk, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli yatırımlara imza atmış bir girişimcidir. 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Göktürk, eğitim hayatına Saint Benoit Fransız Lisesi'nde başlamış ve ardından University of California'da İşletme Ekonomisi eğitimi alarak iş dünyasına hazırlık yapmıştır.

İş hayatına 2005 yılında Yükselen Çelik'te başlayan Göktürk, şirketin büyümesinde ve halka açılmasında kritik bir rol üstlenmiştir. Günümüzde, Göktürk Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Barış Göktürk, çok sayıda şirketin yönetim ve stratejik karar süreçlerinden sorumludur. İş dünyasındaki vizyonu, kurumsal yönetim anlayışı ve profesyonel futbol aklıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nde de reform niteliğinde projeler hedeflemektedir.

Başkan seçilmesi halinde profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kurmayı planlayan Göktürk, kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projelerle Fenerbahçe'nin gelirlerini en az iki katına çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu projeler arasında Fenerbahçe Yatırım Holding A.Ş. ve Fenerbahçe GYO gibi yapılar aracılığıyla sürdürülebilir gelir modelleri geliştirmek öncelikli hedefleri arasındadır.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLIĞINI DUYURAN BARIŞ GÖKTÜRK HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Barış Göktürk, iş dünyasındaki köklü deneyimini Fenerbahçe başkan adaylığında da göstermeyi planlıyor. Göktürk Holding çatısı altında birçok şirketin yönetiminde bulunan Göktürk, başta Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere, Yükselen Çelik A.Ş.'nin CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

Ayrıca, Göktürkler Çelik'in Yönetim Kurulu Üyesi olan Barış Göktürk, BG Metal Yatırımları'nın kurucusudur. 2013 yılında ABD'de halka açık Mechel grubuna bağlı Ramateks Metal'i satın alarak Göktürk Holding'e dahil etmesi, uluslararası alandaki yatırımlarının ve vizyonunun bir göstergesidir.

Bu şirketler, Göktürk'ün güçlü ekonomik altyapısı ve yönetim yetkinliği sayesinde Türkiye'de ve yurtdışında önemli iş hacimlerine ulaşmıştır. Fenerbahçe başkanlığı hedefinde de aynı kurumsal yaklaşımı benimseyerek kulübün ekonomik ve sportif anlamda sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını planlamaktadır.

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR, SERVETİ NE KADAR?

Barış Göktürk, yalnızca iş dünyasında değil, spor çevrelerinde de tanınan bir isimdir. Eski Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Kalkınma Platformu Kurucusu olan Göktürk, 11 Mart 2026 tarihinde 2027 yılı olağan seçimli genel kurul için Fenerbahçe başkan adaylığını resmi olarak açıklamıştır.

Göktürk, profesyonel bir futbol komitesi kurarak kulübün sportif başarılarının sürdürülebilir hale gelmesini hedeflemekte ve kulübün gelirlerini iki katına çıkaracak projeler üzerinde durmaktadır.

Serveti ile ilgili resmi açıklamalar olmasa da, Göktürk'ün sahip olduğu şirketler ve uluslararası yatırımları, onun Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olduğunu göstermektedir. 2022 yılında Ekonomist dergisi tarafından hazırlanan "Türkiye'nin en başarılı 40 yaş altı 40 CEO" listesinde yer alması, ekonomik gücünün ve iş dünyasındaki etkisinin bir göstergesidir.

Göktürk'ün Fenerbahçe başkanlığı adaylığı, spor ve iş dünyasında büyük ilgi uyandırırken, sahip olduğu şirketler ve iş tecrübesiyle kulübün geleceğine kurumsal bir bakış açısı getirmeyi hedeflemektedir.