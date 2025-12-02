Haberler

Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda? Barcelona Atletico Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda? Barcelona Atletico Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Barcelona Atletico Madrid hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu! Barcelona Atletico Madrid La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Barcelona Atletico Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Barcelona Atletico Madrid maçı yayın bilgisi!

Barcelona Atletico Madrid La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Barcelona Atletico Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Barcelona Atletico Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde...

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona Atletico Madrid maçı S Sport Plus ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus'tan Barcelona Atletico Madrid maçını S Sport Plus kullanıcıları şifresiz izleyebilecek.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona Atletico Madrid maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.

