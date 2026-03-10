Bankalar Cumartesi günü açık olacak mı? Bankaların çalışma saati değişti mi? Hangi bankalar Cumartesi çalışacak?

Bankalar Cumartesi günü açık olacak mı? Bankaların çalışma saati değişti mi? 2026 yılı itibarıyla Türkiye'de bankacılık hizmetlerinde önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan yasal düzenleme ile bankaların cumartesi günleri yarım gün hizmet vermesi resmen hayata geçirildi. Bu uygulama, hafta içi yoğunluğundan dolayı bankalara uğramaya vakti olmayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak. Peki, hangi bankalar Cumartesi çalışacak? Detaylar...

BANKALAR CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK OLACAK MI?

Yeni düzenleme sayesinde vatandaşlar artık cumartesi sabahları 09:00 – 13:00 saatleri arasında bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek. Özellikle büyük şehirlerde, alışveriş merkezlerinde, havalimanı ve turistik bölgelerde yer alan şubeler pilot uygulama kapsamında aktif olacak. Ancak, tüm şubelerin cumartesi günü hizmet vereceği anlamına gelmiyor; yoğun müşteri trafiğine sahip bölgeler öncelik kazanacak.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye'de geleneksel olarak hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet veren banka şubeleri, öğle arası 12:30 – 13:30 arasında kısa bir mola veriyordu. 2026 itibarıyla uygulamaya giren yeni düzenleme ile cumartesi günleri çalışma saatleri şu şekilde belirlendi:

Cumartesi: 09:00 – 13:00

Hafta içi: 09:00 – 17:00 (öğle arası 12:30 – 13:30)

Bu değişiklik, özellikle dijital bankacılık hizmetlerine erişimi sınırlı olan vatandaşlar için yüz yüze işlemleri daha ulaşılabilir hale getiriyor. Bankaların çalışma saatleri değişikliği, finansal hizmetlere erişimde esneklik sağlarken, yoğun şehirlerde şube trafiğinin daha dengeli yönetilmesine olanak tanıyor.

HANGİ BANKALAR CUMARTESİ ÇALIŞACAK?

Cumartesi mesaisi şimdilik tüm bankalar için zorunlu değil. Pilot uygulama kapsamında yalnızca bazı kamu ve özel bankaların şubeleri cumartesi günü hizmet verecek. Bu şubeler öncelikle:

Büyük şehirlerdeki merkezi ve yoğun müşteri trafiğine sahip şubeler

Alışveriş merkezleri içindeki bankalar

Havalimanı ve turistik bölgelerdeki şubeler

Bu uygulama, bankaların müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermesini ve vatandaşların bankacılık işlemlerini hafta içi yoğun saatlere sıkıştırmadan gerçekleştirebilmesini amaçlıyor.

Bankaların cumartesi günü hangi şubelerinin açık olacağına dair güncel bilgileri, ilgili bankaların resmi web siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden takip etmek mümkün.

BANKALAR CUMARTESİ KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Yeni düzenlemeye göre, cumartesi günü hizmet veren banka şubeleri saat 09:00'da açılıyor ve 13:00'te kapanıyor. Bu yarım günlük uygulama, hafta içi yoğunluğu azaltırken, bankacılık işlemlerini kolaylaştırıyor.

Özellikle büyük şehirlerde, AVM şubelerinde ve turistik bölgelerde yaşayan veya bu alanları ziyaret eden vatandaşlar için cumartesi sabahları bankacılık işlemlerini tamamlamak artık mümkün olacak. Bu düzenleme, hem müşterilere hem de bankalara operasyonel esneklik sağlıyor.