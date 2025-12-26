Bahis soruşturması olayı nedir? Bahis soruşturması ile ilgili detaylar neler?

Futbol dünyasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Soruşturmanın merkezinde sürpriz isimler ve gelişmeler var. Peki, bahis soruşturması olayının perde arkasında neler yaşanıyor? Detaylar henüz netleşmedi, ancak gözler bu sıcak gelişmelere çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAHİS SORUŞTURMASI OLAYI NEDİR?

Futbolda bahis soruşturması, futbol müsabakalarında yasa dışı bahis oynama ve müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik iddiaları konu alıyor. Soruşturma, MASAK ve yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler, HTS analizleri ve önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinden yürütülüyor. Operasyonlar, futbolcular, hakemler, yöneticiler ve gözlemcileri kapsayacak şekilde genişleyerek hem disiplin hem de adli yaptırımların uygulanmasını içeriyor.

BAHİS SORUŞTURMASI OLAYI İLE İLGİLİ DETAYLAR NELER?

Önceki iki operasyon ve yakalama işlemleri sırasında ele geçen deliller incelendi.

MASAK, HTS analizleri, PFDK kararları ve dijital materyaller soruşturmada temel delil olarak kullanıldı.

26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor maçına bahis oynayanlar tespit edildi.

Banka hesapları ve finansal işlemler üzerinden bağlantılı şüpheliler belirlendi.

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev yapan Erden Timur'un da soruşturma kapsamına alındığı duyuruldu.

BAHİS SORUŞTURMASI OLAYINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14 futbolcu, kendi takımının maçına "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı tespit edilen kişiler.

1 TFF çalışanı, banka hesapları incelenerek şüpheli finansal işlemlerle bağlantılı olduğu belirlenen kişi.

6 kişi, Kasımpaşa–Samsunspor maçına bahis oynayan şüpheliler.

7 kişi, önceki operasyonlarda yakalanan tutuklu bir şüpheli ile bağlantılı finansal işlemleri olan kişiler.

1 kişi, banka hesaplarının incelenmesi sonucunda 6222 sayılı Kanun ve diğer mevzuata muhalefeti tespit edilen kişi.

Erden Timur, geçmişte Galatasaray'da yönetici olarak görev yapmış ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Operasyon, İstanbul merkezli toplam 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

BAHİS SORUŞTURMASI OLAYINDA SON DURUM NEDİR?

Erden Timur dahil 24 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturma halen devam ediyor ve hem adli hem disiplin işlemleri kapsamında geniş kapsamlı incelemeler yürütülüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemler ve gözlemciler dahil olmak üzere soruşturmayı genişleterek PFDK'ya sevk işlemlerine başladı.