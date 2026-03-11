Ayşe Cora Yamaner kimdir, Ayşe Cora Yamaner kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, hangi takımlarda oynadı?

Türkiye'nin başarılı sporcularından Ayşe Cora Yamaner hakkında bilgiler araştırılıyor. Ayşe Cora Yamaner kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Ayrıca sporcunun özel hayatıyla ilgili evli mi yoksa bekar mı olduğu merak ediliyor. Bu haberimizde Ayşe Cora Yamaner'in kariyer ve hayatına dair tüm detayları bulabilirsiniz.

AYŞE CORA KİMDİR? GENÇ YAŞTA SPORLA TANIŞTI

3 Mart 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ayşe Cora, basketbola Migrosspor altyapısında adım attı. Kulübün kapanmasının ardından Beşiktaş'a transfer olarak profesyonel kariyerine burada başladı. 2008-2011 sezonları arasında siyah-beyazlı takımın kadrosunda kendine sağlam bir yer edinen Ayşe Cora, Türk basketbolunun dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

BEŞİKTAŞ VE FLORYA METİN OKTAY DÖNEMİ

2011 yılında Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kapısından içeri giren Ayşe Cora, üç sezon boyunca gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 2014 yılında ise Fenerbahçe'yi finalde yenerek Türk basketbol tarihinin ilk EuroLeague kupasını kazanan kadronun önemli bir parçası oldu. Bu başarı, onun kariyerinde dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

EDİRNESPOR VE TEKRAR BEŞİKTAŞ

EuroLeague zaferinin ardından Edirnespor'a transfer olan Ayşe Cora, 2015/16 sezonunda yeniden Beşiktaş'a dönerek tecrübelerini siyah-beyazlı kulüpte pekiştirdi. Bu dönem, onun hem saha içindeki performansını hem de liderlik özelliklerini ön plana çıkardığı bir süreç olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE VE BOTAŞ DENEYİMİ

2016/17 sezonunda Fenerbahçe ile anlaşan Ayşe Cora, dört sezon boyunca sarı-lacivertli formayı başarıyla taşıdı. Ardından Ankara temsilcisi BOTAŞ'a transfer olarak kariyerini farklı bir deneyimle sürdürdü. Bu süre zarfında saha içi istikrarı ve oyun zekasıyla öne çıktı.

MKY İZMİT BELEDİYESPOR VE ÖNE ÇIKAN PERFORMANS

Son olarak geçtiğimiz sezon MKY İzmit Belediyespor forması giyen Ayşe Cora, 15.6 sayı, 4.8 asist, 4.7 ribaunt, 2 top çalma ve 16,4 verimlilik puanı ortalamalarıyla sezonun en dikkat çeken 5 oyuncusundan biri oldu. Bu performans, onun halen Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.