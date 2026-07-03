Avustralya Mısır maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Avustralya Mısır golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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AVUSTRALYA MISIR MAÇI KAÇ KAÇ?

Avustralya Mısır maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

AVUSTRALYA MISIR MAÇI CANLI İZLE

Avustralya Mısır maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

AVUSTRALYA MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avustralya Mısır maçı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

AVUSTRALYA MISIR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Avustralya Mısır maçı Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak.