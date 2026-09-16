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Atletico Madrid Osasuna hangi kanalda? Atletico Madrid Osasuna maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Atletico Madrid Osasuna hangi kanalda? Atletico Madrid Osasuna maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Atletico Madrid Osasuna maçı hangi kanalda belli oldu. Atletico Madrid Osasuna La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Atletico Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid Osasuna maçını hangi kanal veriyor? İşte Atletico Madrid Osasuna maçı yayın bilgisi!

Atletico Madrid Osasuna La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Atletico Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid Osasuna maçını hangi kanal veriyor? İşte Atletico Madrid Osasuna maçı yayın bilgisi haberimizde...

ATLETİCO MADRİD OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Osasuna maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Atletico Madrid Osasuna maçını S Sport kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek.  

ATLETİCO MADRİD OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Osasuna maçı bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak. Maç S Sport üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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