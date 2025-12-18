ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Asgari ücret toplantısı bitti mi? 2026 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını tamamladı. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak ? 2026 asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret toplantısı son dakika gelişmeleri haberimizde!

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret sürecinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile sendikaların genel merkezlerinde bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sürerken açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Belirli bir noktada mutabakata varacağız. Ortada bir rakam yok" ifadelerini kullandı.

Toplantının detayları ve sürecin gidişatı, işçi ve işveren temsilcileri tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda, sürecin henüz tamamlanmadığı ve taraflar arasında net bir rakam üzerinde anlaşmaya varılmadığı bildirildi.

İKİ SENDİKAYA ZİYARET

Toplantı öncesi Bakan Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarını ziyaret etti. Burada sendika başkanlarının taleplerini dinleyerek, bu görüşleri komisyonda aktaracağını söyledi. Bakan Işıkhan, işçi sendikalarından aldığı taleplerle komisyonun çalışma sürecini destekleyeceğini belirtti:

"İşçi kesimi masada yok, olmayabilir ancak ben Türk-İş ve Hak-İş'e giderek taleplerini aldım."

"Alınan bu görüşleri komisyonda diğer üyelerimizle paylaşacağım."

Toplantıda, enflasyon düzeyi, alım gücü, sosyal politika ihtiyaçları ve uluslararası hesaplamalar gibi parametreler değerlendirildi. Bakan Işıkhan, vatandaşların beklentilerinin tüm yönleriyle komisyonda ele alınacağını vurguladı.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Henüz 2026 yılı asgari ücret zammı konusunda resmi bir rakam açıklanmadı. Bakan Işıkhan, sürecin erken aşamada olduğunu belirterek, rakam tartışmalarının henüz gündeme gelmediğini söyledi.

KOMİSYONDAKİ SÜREÇ VE HEDEFLER

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde temel ilkeler korunacak. Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

Asgari ücret, enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edilerek belirlenecek.

İşçilerin refahı ve alım gücü gözetilecek.

Süreçte işçi ve işverenler ile sosyal diyalog mekanizması güçlendirilecek.

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemiş, daha çok genel ekonomik görünüm, istihdamın korunması ve ücretlerin alım gücü gibi başlıklar ele alınmıştı. Çalışma Bakanlığı, sürecin istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek şekilde yürütüleceğini açıkladı.