ASGARİ ÜCRET ARA ZAM: 2026 asgari ücret Temmuz ayında artacak mı, ara zam var mı? Asgari ücrete zam gelecek mi?

Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin yapılabilecek olası düzenlemelere çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emekli maaş zamları netleşirken, özel sektörde çalışan milyonlarca kişi için en önemli gündem maddesi asgari ücrete ara zam ihtimali oldu. Peki, 2026 asgari ücret Temmuz ayında artacak mı, ara zam var mı? Asgari ücrete zam gelecek mi? Detaylar...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte "asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusu çalışma hayatının en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Özellikle enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin olası kararlarına çevrildi.

Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ilave bir artış yapılmasına ilişkin herhangi bir resmi çalışma bulunmuyor.

Yetkili kurumlar tarafından kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, mevcut uygulamanın yılda tek ücret belirleme sistemi üzerinden devam ettiği belirtiliyor. Pandemi döneminde uygulanan yılda iki kez ücret güncellemesi ise olağanüstü ekonomik koşullar nedeniyle hayata geçirilmiş geçici bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Mevcut mevzuat çerçevesinde asgari ücretin belirlenmesine ilişkin süreç, her yıl sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülüyor. Komisyon; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor ve yeni yıl boyunca uygulanacak ücret tutarını yapılan toplantılar sonucunda karara bağlıyor.

Bu nedenle Temmuz ayında yeni bir ücret belirlenebilmesi için olağanüstü bir yasal düzenleme veya farklı bir politika kararı alınması gerekiyor. Halihazırda böyle bir sürece ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

2026 ASGARİ ÜCRET TEMMUZ AYINDA ARTACAK MI, ARA ZAM VAR MI?

2026 yılı Temmuz dönemi itibarıyla kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler doğrultusunda asgari ücrette ara zam yapılmasına yönelik herhangi bir karar bulunmuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında ek ücret artışına ilişkin resmi bir çalışma yer almıyor. Bu nedenle mevcut ücret uygulamasının yıl sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

Buna göre;

Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin ilan edilmiş bir ara zam kararı bulunmuyor.

Resmi makamlar tarafından yürütülen ek zam çalışması açıklanmadı.

Mevcut uygulamaya göre yeni ücret belirleme sürecinin Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında ele alınması bekleniyor.

Yeni ücretin ise Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Yetkili kurumlar tarafından farklı bir karar açıklanmadığı sürece yılbaşında belirlenen net asgari ücret tutarı uygulanmaya devam edecek.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2026 yılında uygulanmak üzere belirlenen asgari ücret rakamları şu şekilde açıklandı:

Net asgari ücret: 28.075 lira 50 kuruş

Brüt asgari ücret: 33.030 lira

Yeni ücretle birlikte işverenin bir çalışan için katlandığı toplam aylık maliyet de yeniden hesaplandı.

Brüt asgari ücrete;

7.184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı),

660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigortası primi

eklenmesiyle birlikte bir çalışanın işverene toplam aylık maliyeti 40.874 lira 63 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan devlet tarafından işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinde de artış gerçekleştirildi. Buna göre önceki dönemde 1.000 lira olarak uygulanan destek tutarı 2026 yılı itibarıyla 1.270 liraya yükseltildi.

Yeni ücret tarifesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yıl sonundaki çalışmaları sonucunda belirlenerek yürürlüğe girdi ve halen uygulanmaya devam ediyor.

TEMMUZ AYINDA GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Temmuz ayında enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte asgari ücret beklentileri yeniden gündeme gelse de mevcut durumda resmi kurumlar tarafından duyurulmuş yeni bir ücret artışı bulunmuyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin gündeminde Temmuz ayında ara zam yapılmasına yönelik aktif bir çalışma yer almıyor.

Bu nedenle mevcut uygulamada net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin, olağanüstü bir yasal düzenleme veya yeni bir resmi karar alınmadığı sürece Aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına kadar geçerliliğini koruması bekleniyor. Yeni dönem asgari ücretinin ise komisyonun yıl sonundaki görüşmelerinin ardından belirlenerek Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.