ASGARİ ÜCRET 2026 SON DAKİKA! Asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmelerinde kritik gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirilecek. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret bugün açıklanır mı? Asgari ücret son dakika gelişmeleri haberimizde!

2026 ASGARİ ÜCRETİNDE SON DURUM

Giderek daha önemli hale gelen bu toplantıda hükümet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla asgari ücretin net rakamının belirlenmesi bekleniyor. Peki, toplantı saat kaçta ve zam oranları nasıl şekillenebilir? İşte tüm detaylar.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı boyunca üç kritik toplantı düzenledi. İlk toplantı 12 Aralık 2025 Cuma saat 14.00'te gerçekleşmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileri bir araya gelmişti. Toplantıda tarafların talepleri ve görüşleri dinlenmiş, sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının önemi vurgulanmıştı.

İkinci toplantı ise 18 Aralık 2025 Cuma saat 14.00'te gerçekleşti. Bu toplantıda Hazine ve Maliye, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri ekonomik verileri Komisyon ile paylaştı. Ancak TÜRK-İŞ, ikinci toplantıya da katılmadı.

Bugün, yani 23 Aralık 2025 Salı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını yapacak. Bu toplantı, zam oranlarının ve net asgari ücretin kamuoyuna açıklanması açısından kritik öneme sahip.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Komisyonun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'te başlaması planlanıyor. Toplantının ardından hükümet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla 2026 yılı asgari ücreti net olarak belirlenecek.

Toplantı öncesi ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri göz önünde bulundurularak farklı zam senaryoları konuşuluyor. Bu nedenle, milyonlarca çalışan ve işveren bugün açıklanacak rakama kilitlenmiş durumda.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Asgari ücret zam pazarlığında üçüncü toplantı en kritik aşama olarak değerlendiriliyor. Hükümet ve işveren temsilcileri toplantıda uzlaşıya varırsa, 2026 asgari ücretin bugünkü toplantı sonrasında açıklanması muhtemel görünüyor.

Ancak daha önceki yıllarda olduğu gibi bazı durumlarda açıklamanın birkaç gün sarkabileceği de göz önünde bulunduruluyor. Yine de yetkililer, bu akşam net bir rakamın duyurulmasını beklediklerini ifade ediyor.

2026 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılı asgari ücret beklentileri, son yıllardaki zam trendlerine göre şekilleniyor. Genellikle gerçekleşen enflasyonun altında, beklenen enflasyonun üzerinde bir artış yaşanıyor. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre:

2025 yılı sonunda enflasyon %31-33 aralığında,

2026 yılı için enflasyon tahmini %13-19 aralığında (orta nokta %16).

Bu veriler ışığında olası 2026 asgari ücret senaryoları şöyle öngörülüyor:

Zam Oranı

%20

26.525

%25

27.630

%30

28.736

%35

29.841

Uzmanlar, ekonomik göstergeler ve enflasyon verilerini dikkate alarak yüzde 25-30 civarında bir zam beklentisinin ağırlık kazandığını belirtiyor.