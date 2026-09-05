Asensio neden yok, Beşiktaş maçında neden oynamıyor?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak derbi saat 20.00'de başlayacak. Asensio neden yok? Ayrıntılar...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ 11'LER

Fenerbahçe Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'leri açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.

Beşiktaş 11: Nübel, Murillo, Emirhan, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic.

ASENSİO NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde kadroda tek eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden İspanyol futbolcu Marco Asensio, sağlık durumu nedeniyle siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Teknik heyetin, oyuncunun sakatlığı tam olarak geçmeden riske girmemeyi tercih ettiği ve bu doğrultuda Asensio'ya kadroda yer vermediği öğrenildi.

Asensio'nun forma giyemeyeceği pozisyonda İrfan Can Kahveci'nin görev alacak.