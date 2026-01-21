Haberler

Aselsan hisse neden düşüyor? Aselsan neden devre kesti?

Aselsan hisse neden düşüyor? Aselsan neden devre kesti?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aselsan hisselerinde dikkat çeken bir hareket yaşandı. Hisse senedi, %9,21 oranında değer kaybının ardından devre kesintisine uğradı ve piyasa işlemleri geçici olarak durduruldu. Peki, Aselsan hisse neden düşüyor? Aselsan neden devre kesti? Detaylar...

Aselsan hisseleri yatırımcıların gündeminde. Son işlem gününde hisse %9,21 değer kaybı yaşadı ve bu sert düşüşün ardından devre kesintisine gidildi. Peki, Aselsan hisse neden düşüyor? Aselsan neden devre kesti? Detaylar haberimizde.

ASELSAN HİSSE NEDEN DÜŞÜYOR?

Aselsan hisselerinde son işlem gününde yaşanan sert değer kaybı yatırımcıların dikkatini çekti. ForInvest'in aktardığı bilgilere göre, ASELS hisse senedi %9,21 oranında düşüş kaydettikten sonra devre kesintisine uğradı. Bu durum, piyasada işlem gören hisse senetleri arasında nadir görülen bir hareket olarak kayıtlara geçti.

Hissenin değer kaybı ve işlem sırasında devre kesintisine gidilmesi, yatırımcıların risk yönetimi açısından kritik bir durum olarak değerlendiriliyor. Piyasa gözlemcileri, bu tür sert düşüşlerin ardından hisse hareketlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Aselsan hisse neden düşüyor? Aselsan neden devre kesti?

ASELSAN NEDEN DEVRE KESTİ?

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından yapılan açıklamaya göre, ASELS işlem sırasında %9,21 oranında değer kaybı yaşadı ve bu nedenle sürekli işleme ara verildi. Devre kesintisi sonrası tek fiyat emir toplama süreci başlatıldı.

KAP açıklamasında sürecin şu şekilde gerçekleşeceği belirtildi:

Tek fiyat emir toplama bölümünde, yatırımcılar emirlerini giriyor.

Bu emir toplama sürecinin ardından yapılacak eşleştirme işlemi ile hisse senedi işlemleri yeniden başlıyor.

ASELSAN hisselerinin işlemlerine, 12:39:12 itibarıyla tekrar devam edileceği duyuruldu.

Bu açıklama, yatırımcıların sürecin şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütüldüğünü anlamalarına yardımcı oluyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek

Bahçeli'nin kulisleri hareketlendiren sözlerinin ardından ilk görüşme
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor