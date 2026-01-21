Aselsan hisseleri yatırımcıların gündeminde. Son işlem gününde hisse %9,21 değer kaybı yaşadı ve bu sert düşüşün ardından devre kesintisine gidildi. Peki, Aselsan hisse neden düşüyor? Aselsan neden devre kesti? Detaylar haberimizde.

ASELSAN HİSSE NEDEN DÜŞÜYOR?

Aselsan hisselerinde son işlem gününde yaşanan sert değer kaybı yatırımcıların dikkatini çekti. ForInvest'in aktardığı bilgilere göre, ASELS hisse senedi %9,21 oranında düşüş kaydettikten sonra devre kesintisine uğradı. Bu durum, piyasada işlem gören hisse senetleri arasında nadir görülen bir hareket olarak kayıtlara geçti.

Hissenin değer kaybı ve işlem sırasında devre kesintisine gidilmesi, yatırımcıların risk yönetimi açısından kritik bir durum olarak değerlendiriliyor. Piyasa gözlemcileri, bu tür sert düşüşlerin ardından hisse hareketlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

ASELSAN NEDEN DEVRE KESTİ?

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından yapılan açıklamaya göre, ASELS işlem sırasında %9,21 oranında değer kaybı yaşadı ve bu nedenle sürekli işleme ara verildi. Devre kesintisi sonrası tek fiyat emir toplama süreci başlatıldı.

KAP açıklamasında sürecin şu şekilde gerçekleşeceği belirtildi:

Tek fiyat emir toplama bölümünde, yatırımcılar emirlerini giriyor.

Bu emir toplama sürecinin ardından yapılacak eşleştirme işlemi ile hisse senedi işlemleri yeniden başlıyor.

ASELSAN hisselerinin işlemlerine, 12:39:12 itibarıyla tekrar devam edileceği duyuruldu.

Bu açıklama, yatırımcıların sürecin şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütüldüğünü anlamalarına yardımcı oluyor.