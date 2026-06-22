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Arjantin Avusturya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Arjantin Avusturya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Arjantin Avusturya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Arjantin Avusturya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Arjantin Avusturya Dünya Kupası maçı kaç kaç? Arjantin Avusturya kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Arjantin Avusturya canlı maç anlatımı ve Arjantin Avusturya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Arjantin Avusturya kaç kaç? Arjantin Avusturya canlı maç anlatımı ve Arjantin Avusturya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Arjantin Avusturya maçı 2-0'lık Arjantin üstünlüğüyle sona erdi.

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

Arjantin Avusturya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin Avusturya maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Arjantin Avusturya maçı Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak.

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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