Arjantin Avusturya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Arjantin Avusturya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Arjantin Avusturya maçı 2-0'lık Arjantin üstünlüğüyle sona erdi.

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

Arjantin Avusturya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin Avusturya maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Arjantin Avusturya maçı Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak.