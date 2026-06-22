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Arjantin Avusturya hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Arjantin Avusturya hangi kanalda? Arjantin Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Arjantin Avusturya maçı hangi kanalda belli oldu. Arjantin Avusturya Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Arjantin Avusturya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arjantin Avusturya maçını hangi kanal veriyor? İşte Arjantin Avusturya maçı yayın bilgisi!

Arjantin Avusturya Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Arjantin Avusturya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arjantin Avusturya maçını hangi kanal veriyor? İşte Arjantin Avusturya maçı yayın bilgisi haberimizde...

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin Avusturya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Arjantin Avusturya maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arjantin Avusturya maçı, Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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