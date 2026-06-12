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ARG hangi ülke, ARG hangi takım, ARG ne demek, 2026 Dünya Kupası ARG açılımı ne?

ARG hangi ülke, ARG hangi takım, ARG ne demek, 2026 Dünya Kupası ARG açılımı ne?
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ARG hangi ülke ve ARG hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası ARG açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEARG hangi ülke ve ARG hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası ARG açılımı ve ARG ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan ARG ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI ARG HANGİ ÜLKE?

ARG, Arjantin'in (Argentina) uluslararası ISO ve FIFA ülke kodudur. Spor müsabakalarında, skor tabelalarında ve resmi dökümanlarda Arjantin'i hızlıca tanımlamak için kullanılır.

ARG Hangi Ülke ve Takım?

Ülke: Arjantin Cumhuriyeti.

Takım: Arjantin Milli Futbol Takımı. Futboal dünyasında "Albiceleste" (Beyaz ve Gök Mavisi) takma adıyla tanınırlar.

2026 Dünya Kupası ARG Açılımı ve Güncel Durum

2026 FIFA Dünya Kupası bağlamında ARG, turnuvanın son şampiyonu olan Arjantin'i ifade eder. 2026 turnuvası için yapılan kura çekimi sonuçlarına göre Arjantin'in durumu şu şekildedir:

Grubu: J Grubu

Rakipleri: Cezayir, Avusturya ve Ürdün.

Maç Programı:

17 Haziran 2026: Arjantin - Cezayir

22 Haziran 2026: Arjantin - Avusturya

28 Haziran 2026: Ürdün - Arjantin

Arjantin, bu turnuvada 2022'de kazandığı "Dünya Şampiyonu" unvanını korumak için sahaya çıkacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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