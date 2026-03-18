2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi, 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günleri, dini günler takvimine göre özel bir öneme sahiptir ve vatandaşların hem tatil hem de bankacılık işlemleri açısından planlama yapması gerekir. Peki, arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü bankalar açık mı 2026? Yarın bankalar çalışıyor mu, kaçta kapanıyor? İşte tüm detaylar…

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Resmî Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, dini bayramların arefe günleri öğleden sonra resmi tatil kapsamına girmektedir. Bu durum 2026 yılı Ramazan Bayramı arefesi için de geçerlidir.

19 Mart Perşembe günü sabah saatlerinden öğleye kadar normal mesai devam eder.

Öğleden sonra başlayan resmi tatil, vatandaşların işlerini ve planlarını buna göre düzenlemelerini gerektirir.

Dolayısıyla 19 Mart Perşembe arefe günü, öğleden sonra resmî tatil olarak kabul edilmektedir.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI 2026?

Arefe günü, bankaların çalışma saatleri yarım gün olarak uygulanacaktır. Banka şubeleri sabah 09.00 itibarıyla açılacak, öğle saatlerinde mesailerini sonlandıracaktır. Çoğu banka şubesi 12.30 veya 13.00 itibarıyla müşteri kabulünü durduracaktır.

Banka Çalışma Detayları

Özel bankalar ve kamu bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) yarım gün çalışacaktır.

Öğleden sonra bankalar kapalı olacak, işlemler dijital bankacılık kanalları üzerinden yürütülebilecektir.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı süresince bankaların durumu şu şekilde planlanmıştır:

19 Mart Perşembe: Arefe günü, öğleden sonra resmi tatil başlamaktadır.

20 Mart Cuma (1. Gün), 21 Mart Cumartesi (2. Gün), 22 Mart Pazar (3. Gün): Bankalar tamamen kapalı olacaktır.

Özel bankalar ve kamu bankaları bayram boyunca şube hizmeti sunmayacak, işlemler ATM ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilecektir.

EFT, HAVALE VE FAST İŞLEMLERİ AREFE GÜNÜ NASIL YAPILIR?

Arefe günü ve bayram süresince bankaların fiziki şubeleri kapalı olacağından, para transferleri dijital kanallar üzerinden yürütülmektedir:

EFT ve Havale İşlemleri: Arefe günü saat 13.00'ten sonra yapılan işlemler, bankaların yarım gün çalışması nedeniyle 23 Mart 2026 Pazartesi günü alıcının hesabına geçecektir.

FAST İşlemleri: 7/24 hizmet veren FAST sistemi, tutar limitleri dahilinde arefe günü ve bayram süresince anlık para transferi yapılmasına imkan tanır.

Bu sayede vatandaşlar, bayram süresince nakit akışını dijital kanallardan sorunsuz şekilde yönetebilir.