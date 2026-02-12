Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında İspanya basınında ortaya atılan iddialar, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle Elnacional'de yayımlanan haber sonrası genç yıldızın takımdaki rolü, soyunma odasındaki atmosfer ve geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Peki, Arda Güler, Real Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler'in Real Madrid sözleşmesi ne zaman bitiyor? Detaylar...

ARDA GÜLER REAL MADRID'DEN AYRILACAK MI?

İspanyol basınında yer alan haberde dikkat çeken başlıklardan biri de ayrılık ihtimali oldu. "Arda Güler, Real Madrid soyunma odasında Arbeloa'nın yeni problemi" başlığıyla yayımlanan yazıda, genç oyuncunun sürekli eleştirilerin hedefi olmaktan mutsuz olduğu ve nadiren 90 dakika sahada kalmasının nedenini anlayamadığı ileri sürüldü.

Haberde ayrıca Arda Güler'in, Alvaro Arbeloa döneminde yeniden ilk 11'de şans bulmasına rağmen tüm oyunculara eşit davranılmasını istediği aktarıldı. İddiaya göre genç futbolcu, Jude Bellingham veya Vinícius Junior'dan tepki gelmemesi adına oyundan çıkarılmaktan şikayetçi.

Takım yemeği detayı da haberde geniş yer buldu. Real Madrid kadrosunun bir akşam yemeğinde bir araya geldiği, kulüpteki gergin atmosferin hissedildiği ve yemekten ilk ayrılan isimlerden birinin Arda Güler olduğu iddia edildi. Andriy Lunin, Antonio Rüdiger ve Ferland Mendy'nin de erken ayrılanlar arasında olduğu öne sürüldü.

En çarpıcı iddia ise Arda Güler'in memnuniyetsizliğini kulüp başkanı Florentino Pérez'e ilettiği yönünde. Haberde, genç yıldızın haksız şekilde oyundan çıkarılmaya devam etmesi halinde ayrılığı gündemine alabileceği öne sürüldü. Ancak altı çizilmesi gereken en önemli nokta şu: Söz konusu gelişmeler resmi açıklamalara değil, basına yansıyan iddialara dayanıyor.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Arda Güler, Temmuz 2023'te Real Madrid ile altı yıllık sözleşme imzaladı. Bu anlaşmaya göre genç futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.