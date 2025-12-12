Haberler

Ankara toplu taşımaya ne kadar zam geldi, yüzde kaç zam yapıldı? Ankara toplu taşıma öğrenci, tam bilet, otobüs, metro fiyatları ne kadar oldu?

Ankara toplu taşımaya ne kadar zam geldi, yüzde kaç zam yapıldı? Ankara toplu taşıma öğrenci, tam bilet, otobüs, metro fiyatları ne kadar oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Öğrenci, tam bilet, otobüs ve metro fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Peki, Ankara toplu taşımaya ne kadar zam geldi, yüzde kaç zam yapıldı? Ankara toplu taşıma öğrenci, tam bilet, otobüs, metro fiyatları ne kadar oldu? Zam oranının yüzde kaç olduğu ve yeni fiyatların ne kadar olduğu haberimizde detaylı olarak yer alıyor.

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine büyük bir zam geldi. Başkentte EGO Otobüs, Ankaray Metro, Özel Toplu Taşıma araçları, Özel Halk Otobüsü ve Başkentray ücretlerine zam yapıldı. Peki, Ankara toplu taşımaya ne kadar zam geldi, yüzde kaç zam yapıldı? Ankara toplu taşıma öğrenci, tam bilet, otobüs, metro fiyatları ne kadar oldu? Ankara toplu taşıma ücretleri yeni tarife haberimizde!

ANKARA TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELDİ, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine büyük bir zam geldi. Başkentte EGO Otobüs, Ankaray Metro, Özel Toplu Taşıma araçları, Özel Halk Otobüsü ve Başkentray ücretlerine %35 oranında artış yapıldı.

Zam öncesinde 26 lira olan tam bilet, yapılan artışla birlikte 35 liraya yükseldi. İndirimli öğrenci biletleri de aynı oranda arttı; 13 lira olan öğrenci bileti yaklaşık olarak 17 lira oldu.

Yetkililer, yapılan zammın toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım maliyetlerini dengelemek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ankara toplu taşımaya ne kadar zam geldi, yüzde kaç zam yapıldı? Ankara toplu taşıma öğrenci, tam bilet, otobüs, metro fiyatları ne kadar oldu?

ANKARA TOPLU TAŞIMA ÖĞRENCİ, TAM BİLET, OTOBÜS, METRO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni zamlı tarifeye göre Ankara'da toplu taşımada ücretler şu şekilde belirlendi:

Ankarakart/Başkentkart tam bilet: 35 TL

Tam aktarma: 17 TL

İndirimli (öğrenci) bilet: 17 TL

İndirimli aktarma (öğrenci): 10 TL

Bu ücretler, EGO Otobüs, Ankaray Metro, Başkentray ve özel toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Ankara'da toplu taşıma kullanımı yoğun olan vatandaşlar ve öğrenciler için bu zam, günlük ulaşım bütçelerinde hissedilir bir değişiklik yaratacak.

ANKARA'DA ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ

Toplu taşıma zammı öncesinde sınırsız biniş imkanı sağlayan aylık öğrenci EGO abonman kartı 350 TL olarak uygulanıyordu.

Yapılan %35'lik zam sonrası öğrenci abonman kartı fiyatı 472 TL'ye yükseldi. Yani öğrenci abonmanı 122 TL artış göstermiş oldu.

Öğrenciler, yeni fiyatlar doğrultusunda aylık ulaşım bütçelerini yeniden planlamak durumunda kalacak.

ANKARA TOPLU TAŞIMA 65 YAŞ ÜZERİNE ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da toplu taşıma zammına rağmen, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ücretsiz ulaşım haklarını koruyor.

65 yaşını dolduran başkentkart sahipleri; EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Özel Toplu Taşıma (ÖTA), Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Başkentray ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaya devam edecek. Bu uygulama, yaşlı vatandaşların günlük ulaşımını desteklemeye devam ediyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title