Ankara'da toplu taşıma ücretlerine büyük bir zam geldi. Başkentte EGO Otobüs, Ankaray Metro, Özel Toplu Taşıma araçları, Özel Halk Otobüsü ve Başkentray ücretlerine zam yapıldı. Peki, Ankara toplu taşımaya ne kadar zam geldi, yüzde kaç zam yapıldı? Ankara toplu taşıma öğrenci, tam bilet, otobüs, metro fiyatları ne kadar oldu? Ankara toplu taşıma ücretleri yeni tarife haberimizde!

ANKARA TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELDİ, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine büyük bir zam geldi. Başkentte EGO Otobüs, Ankaray Metro, Özel Toplu Taşıma araçları, Özel Halk Otobüsü ve Başkentray ücretlerine %35 oranında artış yapıldı.

Zam öncesinde 26 lira olan tam bilet, yapılan artışla birlikte 35 liraya yükseldi. İndirimli öğrenci biletleri de aynı oranda arttı; 13 lira olan öğrenci bileti yaklaşık olarak 17 lira oldu.

Yetkililer, yapılan zammın toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım maliyetlerini dengelemek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

ANKARA TOPLU TAŞIMA ÖĞRENCİ, TAM BİLET, OTOBÜS, METRO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni zamlı tarifeye göre Ankara'da toplu taşımada ücretler şu şekilde belirlendi:

Ankarakart/Başkentkart tam bilet: 35 TL

Tam aktarma: 17 TL

İndirimli (öğrenci) bilet: 17 TL

İndirimli aktarma (öğrenci): 10 TL

Bu ücretler, EGO Otobüs, Ankaray Metro, Başkentray ve özel toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Ankara'da toplu taşıma kullanımı yoğun olan vatandaşlar ve öğrenciler için bu zam, günlük ulaşım bütçelerinde hissedilir bir değişiklik yaratacak.

ANKARA'DA ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ

Toplu taşıma zammı öncesinde sınırsız biniş imkanı sağlayan aylık öğrenci EGO abonman kartı 350 TL olarak uygulanıyordu.

Yapılan %35'lik zam sonrası öğrenci abonman kartı fiyatı 472 TL'ye yükseldi. Yani öğrenci abonmanı 122 TL artış göstermiş oldu.

Öğrenciler, yeni fiyatlar doğrultusunda aylık ulaşım bütçelerini yeniden planlamak durumunda kalacak.

ANKARA TOPLU TAŞIMA 65 YAŞ ÜZERİNE ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da toplu taşıma zammına rağmen, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ücretsiz ulaşım haklarını koruyor.

65 yaşını dolduran başkentkart sahipleri; EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Özel Toplu Taşıma (ÖTA), Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Başkentray ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaya devam edecek. Bu uygulama, yaşlı vatandaşların günlük ulaşımını desteklemeye devam ediyor.