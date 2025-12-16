Türkiye iş dünyasında farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla bilinen Anahat Holding A.Ş., son dönemde adli bir soruşturma kapsamında kamuoyunun odağına yerleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen operasyon, holding bünyesindeki şirketleri ve özellikle medya alanındaki yatırımı olan Gain Medya'yı doğrudan etkiledi. Peki, Anahat Holding kimin? GAİN Medya'nın sahibi Anahat Holding kime ait? Detaylar haberimizde!

ANAHAT HOLDİNG KİMİN?

Anahat Holding A.Ş.'nin sahibi Selahattin Aydın'dır. Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir yapı olarak bilinirken, kamuoyunda en çok dikkat çeken yatırımı medya alanında gerçekleştirdiği hamleler oldu. Bu yatırımların başında ise dijital yayıncılık alanında faaliyet gösteren Gain Medya yer aldı.

Holdingin sahiplik yapısı uzun süredir iş dünyası çevrelerinde bilinirken, yürütülen adli soruşturma sonrasında bu yapı daha geniş kitlelerin gündemine taşındı. Özellikle operasyon haberlerinin ardından "Anahat Holding kimin?" sorusu, kamuoyunda bilgi arayışının merkezine yerleşti.

ANAHAT HOLDİNG'İN SAHİBİ KİM?

Anahat Holding'in sahibi Selahattin Aydın'dır. Aydın, aynı zamanda holding bünyesindeki şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Soruşturma kapsamında Aydın'ın yanı sıra ortağı Berkin Kaya'nın da gözaltına alınması, holding yönetimine dair detayların daha fazla sorgulanmasına neden oldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen operasyonda;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Yasa dışı bahis,

Suç gelirlerinin aklanması

iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu süreçte Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya ve bir kişi daha olmak üzere toplam 3 kişi gözaltına alındı.

GAIN MEDYA OPERASYONUN MERKEZİNDE

Anahat Holding'in medya alanındaki en dikkat çekici yatırımı olan Gain Medya, yürütülen operasyonun merkezinde yer aldı. Holding bünyesinde bulunan Gain Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere yönelik arama ve incelemeler gerçekleştirildi.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında, holding ve bağlı şirketlerdeki incelemeler devam ederken, Gain Medya'ya ait tüm kuruluşlara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kayyum kararıyla birlikte, şirket yönetimi geçici olarak TMSF'nin kontrolüne geçti.