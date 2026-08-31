Amedspor Trabzonspor maç kadrosu! Amedspor Trabzonspor ilk 11 belli oldu mu?

Amedspor Trabzonspor maçı Diyarbakır şehrinde bulunan Diyarbakır stadyumda oynanacak. İşte ayrıntılar...

AMED SPORTİF FAALİYETLER - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Amedspor Trabzonspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Amedspor Trabzonspor maç kadroları ise şöyle:

Amedspor: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveleson, Cem, Sor, Saba, Ballet, Orban

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Melih, Ozan, Salah, Muçi, Aral, Onuachu

AMEDSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak ve Bein Sports'ta canlı yayınlanacak.