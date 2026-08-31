Amedspor Trabzonspor maç kadrosu! Amedspor Trabzonspor ilk 11 belli oldu mu?
Amedspor - Trabzonspor maç kadrosu! Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Amedspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Amedspor Trabzonspor maç kadrosu ve detaylar...
Amedspor Trabzonspor maçı Diyarbakır şehrinde bulunan Diyarbakır stadyumda oynanacak. İşte ayrıntılar...
AMED SPORTİF FAALİYETLER - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
Amedspor Trabzonspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Amedspor Trabzonspor maç kadroları ise şöyle:
Amedspor: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveleson, Cem, Sor, Saba, Ballet, Orban
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Melih, Ozan, Salah, Muçi, Aral, Onuachu
AMEDSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Amedspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak ve Bein Sports'ta canlı yayınlanacak.